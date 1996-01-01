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Банки увеличили вложения в недвижимость и ценные бумаги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как заявил 26 августа директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил СУХОВ, финансовая устойчивость российских банков в ближайшей перспективе не вызывает сомнений.

Почувствовав стабилизацию, кредитные организации увеличили вложения в рисковые активы, такие как недвижимость и ценные бумаги. По мнению Михаила Сухова, банковский сектор сейчас развивается темпами, сопоставимыми с ростом валового продукта, поэтому есть небольшой резерв для роста, который не угрожает стабильности банковского сектора. По данным ЦБ, в июле активы российских банков выросли на 0,6%, а с начала года рост составил 4%.

Многие факторы действительно говорят о стабилизации, считают эксперты. «Растет рентабельность бизнеса банков, у них сформированы достаточные резервы, есть адекватное соотношение собственных и заемных средств», - отмечает директор ЦЭИ МФПА Сергей МОИСЕЕВ. По его мнению, неопределенность сейчас есть только в дальнейших ставках по кредитам. Инфляция может вырасти, а среднесрочные и долгосрочные займы уже выданы по низким ставкам. «Проблемы могут быть у средних банков с крупным корпоративным портфелем. Им будет сложно конкурировать с госбанками, предлагающими более выгодные условия», - полагает председатель правления банка «Ренессанс Капитал» Алексей ЛЕВЧЕНКО.

Почувствовав стабилизацию, кредитные организации изменили структуру своих активов. По словам Михаила Сухова, сейчас на балансе банков вложения в рисковые активы составляют 6% против 4% в пик кризиса. На недвижимость сейчас приходится 2,7% активов, тогда как в начале прошлого года было 1,9%, отметил г-н Сухов. Вместе с долей недвижимости выросла и доля вложений в акции: до 1,8% с 0,7% на 1 января 2009 года. У банков сейчас много ликвидности, и они предпочитают не выдавать кредиты, а вкладывать деньги в фондовый рынок. «Через полгода-год проблема избыточной ликвидности будет решена, меньше станет и доля вложений в акции», - прогнозирует Сергей Моисеев.

Об улучшении ситуации в банковском секторе свидетельствует и снижение общего уровня просрочки: за июль доля проблемных кредитов сократилась до 5,4% по сравнению с 6,1% месяцем ранее. По корпоративному сектору доля «плохих» долгов за месяц стала меньше на 0,9 п.п. и составила 6,2%. В абсолютном выражении объем проблемных корпоративных ссуд сократился на 4,9 млрд руб, общая же просрочка - на 1,4 млрд руб. Эта разница в показателях объясняется ситуацией с розничными кредитами, просрочка по которым выросла на 1,2 п.п., до 7,5%.

«Розничная просрочка в целом по рынку начнет сокращаться в сентябре. Люди вернутся из отпусков, будут покупать товары в кредит, брать займы на другие цели», - полагает директор дирекции оценки и методологии рисков ОТП-банка Сергей КАПУСТИН. В некоторых банках улучшения по розничным кредитам замечают уже сейчас. «У нас вносить платежи стали заемщики, которые не обслуживали кредит уже более года. Эта тенденция началась три-четыре месяца назад», - говорит Алексей Левченко.

В ЦБ считают, что 2010 год в целом будет успешным для банков. Михаил Сухов заявил, что совокупная прибыль кредитных организаций может составить 400 млрд руб., что сопоставимо с показателем 2008 г.

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