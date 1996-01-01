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Примсоцбанк стал партнером Гарантийного фонда Приморского края

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Примсоцбанк вошел в состав участников программы предоставления поручительств Гарантийным фондом Приморского края.

Гарантийный фонд Приморского края был создан в конце 2009 г. с целью обеспечения доступа малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам при отсутствии или недостаточности залога.

Фонд предоставляет поручительства (обеспечивает залог) по кредитным обязательствам субъектов малого предпринимательства перед банками.

Процедура получения поручительства крайне проста и не требует предварительного визита клиента в Фонд.

Предпринимателю достаточно обратиться в Примсоцбанк и, при возникновении ситуации с недостаточностью залога, воспользоваться гарантией Фонда. Решение о выдаче данного поручительства принимается всего в течение 3 дней после подачи заявки.

Гарантийный фонд Приморского края предоставляет поручительство по кредитным договорам, заключаемым на срок от 1 года до 24 месяцев, и в сумме, превышающей 1 миллион рублей. Размер поручительства Фонда одному предприятию может составлять до 70% от суммы кредита, максимально 5 млн. руб.

«Это предложение поможет получить бизнес кредитклиентам, владеющим небольшим стабильным и прибыльным бизнесом, но не имеющим дорогостоящего залогового имущества, такого, как недвижимость или оборудование», — прокомментировала начальник кредитного управления Клавдия Беккер.

Более подробную информацию о деятельности фонда можно получить на сайте Гарантийного фонда Приморского края.

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