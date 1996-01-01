Кооперативный банк остается мечтой

На прошедшем во Владивостоке 2-м Дальневосточном форуме «Кредитная кооперация навстречу форуму АТЭС 2012 г.», проводимом под патронажем и по инициативе Ассоциации кредитных кооперативов Приморского края, кредитной кооперации обещали закон.

Президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (Москва) Михаил МАМУТА заверил собравшихся: «До 4 января 2011 г. должен быть определен надзорный орган, разработаны реестры и нормативы. Это сделает кредитную кооперацию полноценной системой микрофинансирования».

Рынок кредитной кооперации долгое время развивался самостоятельно, определив собственную нишу и являя собой пример стабильности. До поры до времени. Теперь, по мнению одного из московских гостей, заместителя начальника отдела банковской деятельности департамента финансовой политики Минфина России Павла ОСИПОВА, определяющим документом станет регламент по регулированию саморегулируемых организаций (СРО), куда обязаны вступить все кредитные кооперативы. Следующий акт - регламент по контрольным мероприятиям. Предполагается, что проверки кредитных кооперативов будут осуществляться по мере выявления рисков для каждого конкретного региона, к их числу будут отнесены и жалобы граждан на деятельность КПКГ. Павел Осипов добавил, что в ближайшее время Алексей КУДРИН подпишет приказ об единой отчетности.

Этот путь уже прошли кредитные кооперативы Украины и Литвы, и во Владивостоке они поделились собственным опытом.

Кредитные «пампушки»

На Украину строгий надзор за субъектами рынка пришел в 2004 г. По словам председателя правления Объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов Украины» Ивана ВИШНЕВСКОГО, удалось наконец подсчитать, сколько же кредитных кооперативов реально существует в стране - после регистрации их оказалось в 2 раза меньше. Ушли с рынка и те кооперативы, что были ориентированы на 2-3 крупных пайщиков.

Еще в 2008 г. на Украине насчитывалось 2,6 млн членов кредитных кооперативов. Просто пайщик оформлял займ на телевизор или холодильник и после возвращение долга забывал о своем членстве, и его никто из кооператива не исключал. Более правдоподобная статистика говорит о существовании 120-240 тыс. пайщиков, средняя сумма вкладов которых - по $2,5 тыс.

Сегодня украинские кооператоры привыкли к более жесткому регулированию. Так, в 2010 г. все кредитные кооперативы, не уплатившие государственные взносы в резервный фонд, были исключены из Ассоциации кредитных кооперативов Украины. Кроме того, законодательством определено, что уровень «плохих», в том числе пролонгированных, долгов должен быть не более 12%. А в случае банкротства резервный капитал кооператива идет в доход государства. Реальные ставки кооперативного кредитования сегодня в пределах 18-24%, но налицо тенденция к снижению до 16%. Вплоть до 2013 г. кооперативы имеют льготы по налогообложению доходов от депозитов.

Литовский акцент

В Литве правительство очень долго заигрывало с банковской системой, но на поверку банки имели 100% зарубежный капитал. Президент Центральной кассы Литвы Сигитас БУБНИС рассказал, что в конце 2008 г. эти банки ушли, только тогда правительство обратило внимание на кредитную кооперацию. Ведь по закону здесь запрещается выводить средства кооператива за рубеж, а также вкладывать их в акции или облигации. Сегодня в Литве 106 000 пайщиков, 30% из которых - фермеры.

В настоящее вроемя кредитные кооперативы Литвы предлагают услуги, по надежности и универсальности не отличающиеся от банковских: международные переводы, кредитование, интернет-банкинг и международные карты систем VISA и Master Сard. Такую стабильность им обеспечивает работа исключительно через центральную кассу кредитных Союзов. Сильной стороной кредитной кооперации литовский гость считает полную стандартизацию регламентов и других документов. При необходимости внесения поправок единый стандарт рассылается по электронной почте во все кооперативы, необходимые поля заполняются на местах, и буквально через 5 минут система готова к работе.

Российские мечты

Российской кооперации лишь предстоит пройти такой путь. Заместитель директора Национального союза некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи Марина КОХАНОВА (г. Ростов- на-Дону) уточнила: «Организовывая НП «Кооперативные финансы», мы преследовали ряд целей, одной из них стало установление адекватной стоимости членства в саморегулируемой организации для кооператива. Величина вступительного взноса до 31 декабря 2010 г. для вновь созданных кооперативов составляет 18000 руб., для ныне действующих - 35000 руб.».

По словам президента кредитных организаций Поволжья Александра НОРОВА, целью же всего кооперативного движения в России является создание общего кооперативного банка. Только тогда деньги пайщиков заработают в полную силу, а кредитная кооперация сможет выполнить свою основную функцию - взаимопомощь в рамках кредитного братства.