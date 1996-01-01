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АТБ – в сотне крупнейших банков России
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) увеличивает показатели по всем направлениям деятельности.
Агентство "РосБизнесКонсалтинг" опубликовало рейтинг 500 крупнейших финансовых организаций России, в котором отражены результаты деятельности банков в I квартале 2010 года.
АТБ занял 100-е место из 500 по объему кредитного портфеля, а по кредитам физическим лицам – 52-е место из 500. Спрос на депозиты АТБ тоже растет: банк занял 86-е место по портфелю депозитов, по депозитам физическим лицам – 60-е место из 500.
Досье"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) – банк с 18-летним опытом работы, второй из крупнейших региональных банков Дальнего Востока по величине чистых активов.
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