АТБ – в сотне крупнейших банков России

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) увеличивает показатели по всем направлениям деятельности.

Агентство "РосБизнесКонсалтинг" опубликовало рейтинг 500 крупнейших финансовых организаций России, в котором отражены результаты деятельности банков в I квартале 2010 года.

АТБ занял 100-е место из 500 по объему кредитного портфеля, а по кредитам физическим лицам – 52-е место из 500. Спрос на депозиты АТБ тоже растет: банк занял 86-е место по портфелю депозитов, по депозитам физическим лицам – 60-е место из 500.