Купить жилье со Сбербанком стало еще проще

Дальневосточный банк Сбербанка России упростил условия кредитования населения. С 1 июля 2010 года по всем видам жилищных кредитов значительно снижен минимальный размер собственных средств, необходимых для получения кредита.

Теперь с помощью кредитов Сбербанка можно приобрести не только обособленный объект недвижимости (квартиру, дом, гараж, дачу, землю), но и долю в квартире(доме), а также машино-место в паркингах и гаражах.

Для повышения платежеспособности в состав созаемщиков теперь можно включать не только супругов и родителей, но и иные лица, доход которых будет учитываться при расчете максимального размера кредита.

На 1 июня 2010 года доля Дальневосточного банка Сбербанка России на рынке кредитования составляет более 37%.