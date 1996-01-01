Ресурсы на вырост

Ключевым уроком финансово-экономического кризиса, последствия которого пока не преодолены, стало осознание необходимости перехода к иной модели экономического развития, базирующейся на передовых технологиях высокой производительности труда и энергоэффективности. Для этого необходимы немалые средства.

Участники дискуссионной сессии "Финансовые аспекты: инфраструктура – инвестиции – инновации" IV Тихоокеанского экономического конгресса охарактеризовали новую ситуацию в российской экономике как этап мобилизации ресурсов роста. И успешность реализации планов экономического развития, по их мнению, будет зависеть от того, насколько консолидированными в этом плане окажутся совместные действия бизнеса, банков, власти субъектов и федерального центра. Какие финансовые инструменты могут быть задействованы в данной работе, и обсуждали участники конгресса.

Традиционно на площадке конгресса, посвященной данной проблематике, дается обстоятельный анализ современного состояния экономики и ее кровеносной системы – банковско-финансового сектора. Не стала исключением дискуссионная секция, прошедшая уже традиционно в бизнес-центре "Хендэ", ее модератором выступил Штефан ХУБЕР, директор швейцарского Bank Julius Baer.

Мягкое прохождение

– В 2010 году в российской экономике началось частичное восстановление утраченного экономического потенциала, по предварительной оценке, в первом полугодии ВВП страны увеличится на 4%, промышленное производство – на 10%, оборот розничной торговли – на 3 %. В дальневосточной экономике ситуация в текущем году также развивается по относительно благоприятному сценарию, – сказал начальник ГУ Банка России по Приморскому краю Виктор РУДЬКО-СИЛИВАНОВ. – Практически все экономические показатели находятся в положительной зоне.

Относительно благополучно пройден 2009 год и банковским сектором Дальнего Востока. По данным ГУ ЦБ, активы действующих региональных банков выросли более чем на 28%, привлеченные кредитными организациями вклады и депозиты физических и юридических лиц – на 30%, кредитные вложения в реальный сектор экономики увеличились, несмотря на ужесточившиеся условия кредитования, на 5,2%.

Сравнительно мягкое прохождение этапа кризиса реальным и банковскими секторами дальневосточной экономики специалисты объясняют существенно увеличившимся в последние годы бюджетным финансированием в регионе как по линии федеральных целевых программ, так и через наполнение региональных бюджетов. Почти половина доходов региональных бюджетов обеспечивается федеральными трансфертами. Для Приморья существенные федеральные вливания связаны, прежде всего, с подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС-2012.

Ситуацию на страховом рынке, по мнению участников дискуссии, пока нельзя назвать стабильной. В 2009 году сборы по добровольным видам страхования упали почти на 10%, а совокупные выплаты, наоборот, возросли более чем на 16%. В результате, как заметил заместитель председателя правления САО "СОГАЗ" Анатолий СОКОЛОВ, образовался своеобразный эффект ножниц, которые "подстригли страховой рынок". За последние два года он потерял более 150 компаний, и на конец 2009 года их было 702. А сейчас и того меньше, с начала 2010 года отозвано 36 лицензий.

– Идет концентрация страхового рынка, а также ужесточение требований надзора. Первая двадцатка компаний собирает почти 60% объема страховых премий, – сказал Анатолий Соколов, подчеркнув, что положительная динамика на рынке по сравнению с первым кварталом 2009 года все-таки наметилась и наиболее крупные страховщики стали расти. – Рынок изменил свой тренд. Мы видим, что он восстанавливается. И многие это уже ощущают. По страховой группе СОГАЗ резервы возросли на 25% и составили почти 54 млрд рублей – это основной инвестиционный ресурс, который мы имеем на сегодняшний день. Эти же тенденции сохраняются и на страховом рынке Приморья.

Тенденции 2010 года, по словам генерального директора Страхового акционерного общества "Гефест" Александра МИЛЛЕРМАНА, демонстрируют рост страхового рынка вслед за восстановлением строительной отрасли. "Радует, что все заказчики крупных инфраструктурных объектов не затормозили программу страхования, и большинство этих объектов находится под страховой защитой, – заметил он. – Заказчики понимают, что ущерб может быть не бумажным, а реальным".

Конкуренция за ресурсы

Модернизация экономики региона требует значительных финансовых ресурсов. В докризисные годы основным источником инвестиционного финансирования Дальнего Востока выступало государство. По данным ГУ ЦБ по Приморскому краю, объем государственных инвестиций из федерального бюджета в основной капитал отраслей округа возрастал ежегодно в текущих ценах на 80%.

– Но это был период устойчивого экономического роста и профицитного исполнения бюджета. В настоящее время ситуация кардинально изменилась, – подчеркнул Виктор Рудько-Силиванов, – доходы федерального бюджета в 2010 году составят только 75% докризисного уровня, и даже к 2012 году могут не достичь объемов 2008 года при сохранении дефицита бюджета от 3 до 6% ВВП. Ряд экспертов вполне обоснованно считает, что амбициозные планы по модернизации экономики в ближайшие годы не получат необходимого бюджетного подкрепления и будут существенно урезаны расходы инвестиционной направленности, а прямое бюджетное финансирование хозяйственных проектов станет замещаться косвенными инструментами, такими как государственные гарантии, процентное субсидирование, концессионное соглашение. Весной нынешнего года правительство нашло возможным увеличить объем госгарантий по кредитам и займам на 2010 год с 300 млрд руб. прошлого года до 538 млрд руб. Адресные гарантии получают 5 госкорпораций на сумму 267 млрд руб. Остальные средства – в свободном доступе для тех компаний, которые пройдут отбор правительства.

Это означает, что предстоит серьезная конкурентная борьба регионов за ресурсы федерального центра, распределяемые как по федеральным программам, так и на условиях конкурсного отбора. По мнению вице-президента Ассоциации региональных банков Олега ИВАНОВА, такая ситуация не совсем справедлива. "В результате централизации финансового потока все, что можно, из регионов отправляется в Москву – это главный региональный тезис, он очень понятен, – сказал г-н Иванов. – И после этого возвращается в некоторые региональные целевые мега-проекты".

Такой перекос приводит к тому, что почти никто из региональных банков – не только Дальнего Востока, но и по всей стране – не финансирует инновации. "Инновации – это такое чудо, которое рассматривается везде как уникальный исключительный проект", – подчеркнул вице-президент Ассоциации региональных банков, заметив, что многие аспекты деятельности кредитных учреждений в этой сфере до конца законодательно не урегулированы.

Лимит для территорий

Эту мысль – о необходимости совершенствования законодательной базы – подчеркивали многие выступающие, апеллируя к федеральному центру. Так, по мнению Рудько-Силиванова, назрела необходимость принятия федерального закона о государственно–частном партнерстве, в котором бы рассматривались понятие и организационные формы партнерства, унифицировались полномочия субъектов партнерства и т.д. В таком законодательном регламенте нуждаются и российские, и особенно иностранные инвесторы, которые сложно ориентируются в нашей правовой системе.

– На протяжении последних 10 лет рынок потребительского кредитования в стране вырос в 120 раз, то же произошло в региональных банках Приморского края – в 150 раз вырос портфель потребительских кредитов, – подчеркнул Олег Иванов. – Между тем эта деятельность сегодня на федеральном и региональном уровнях регулируется 21-м предложением: две статьи закона "О банках и банковской деятельности" и одна статья закона "О защите прав потребителей"… Не приняты такие важнейшие законы для деятельности банков, как закон о потребительском кредитовании, о коллекторской деятельности, о банкротстве физических лиц.

Если говорить об инвестиционном кредитовании, то, по мнению г-на Иванова, региональным банкам расходы на крупные инвестиционные проекты в современной ситуации не по силам. И в этой связи они ждут законодательство о синдицированном кредитовании. Только таким образом, вскладчину, региональные банки могут поднять тот или иной инвестиционный проект, подчеркнул представитель Ассоциации региональных банков.

И еще одна интересная инициатива прозвучала на этой дискуссионной сессии – о внесении в меморандумы и стратегии развития банковских и иных корпораций, контролируемых государством и задействованных в реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья, территориальных приоритетов, совпадающих по направлениям с правительственными. "Полагаю целесообразным в бюджеты инвестиционных фондов и госкорпораций устанавливать территориальные лимиты для финансирования проектных заявок, поступающих от организаций, расположенных в регионах приоритетного роста", – предложил Виктор Рудько-Силиванов.

Участники дискуссии обсудили не только банковские, но и страховые, фондовые инструменты, которые могут быть задействованы в работе по модернизации региональной экономики, проблемы управления рисками, возрождающийся рынок ипотеки.

В частности, по мнению главы ГУ ЦБ по Приморскому краю, банковский бизнес и региональные власти могли бы объединить усилия по созданию рынка субфедеральных облигаций. "В России около 40 субъектов Федерации и крупных городских муниципалитетов формируют свои бюджеты развития с привлечением ресурсов облигационного заимствования, – заметил Виктор Рудько-Силиванов. – В их числе Республика Саха (Якутия), которая в течение нескольких лет на регулярной основе использует инструменты региональных облигаций. Небольшой опыт данной работы был у администрации Хабаровского края, остальные дальневосточные субъекты этот канал привлечения ресурсов не используют. Это значит, что у них отсутствует кредитная история, нет рейтинга надежности и кредитоспособности". Между тем как раз именно они способствуют привлечению на территорию иностранных инвесторов, которые привыкли ориентироваться на подобные индикаторы. И для того чтобы все эти инструменты заработали более эффективно, региональным центрам необходимо улучшать инвестиционный климат, добиваться прозрачности схем государственных и муниципальных заказов и повышать эффективность администрирования.

Как было отмечено участниками сессии Тихоокеанского экономического конгресса, банковский капитал по мере снижения системных рисков и при совершенствовании инструментов залогов и гарантий способен восстановить свою роль в финансовом обеспечении программ развития.