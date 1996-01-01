Кредит возвращается через суд

Краевое управление Федеральной службы судебных приставов отмечает рост количества исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам с физических лиц.

Если за весь 2009 г. на исполнении в отделах судебных приставов находилась чуть более 31 тыс. исполнительных производств о взыскании с граждан невозвращенных кредитов на сумму свыше 5,6 млрд руб., то за 6 месяцев 2010 г. их количество превысило 30 тыс., а сумма, подлежащая взысканию, - 4,6 млрд руб. Из них только 17,2 млн руб. приморцы возвратили добровольно. Гораздо чаще, чтобы вернуть долги заемщиков, судебным приставам приходится применять методы принудительного воздействия.

Так, в Арсеньеве семейная пара не смогла своевременно выплатить кредит, полученный в банке для развития собственного бизнеса. Исполнительные листы о взыскании в общей сложности 61 млн руб. поступили на исполнение в отдел судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу. Судебным приставом-исполнителем наложен арест на предметы быта в квартире должников, а также на принадлежащие супругам автобус, автокран, бензовоз, экскаватор и др. - в общей сложности 8 наименований спецтехники. Согласно оценке независимого эксперта-оценщика, общая стоимость арестованного автотранспорта составляет 1,2 млн руб. На сегодня вся грузовая техника уже передана на реализацию.