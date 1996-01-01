Примсоцбанк улучшил условия потребительского кредитования под залог недвижимости

С августа 2010 года в Примсоцбанке на 1,5% снижена процентная ставка, а также на 2 года увеличен срок кредитования бизнесменов по ипотечной программе «Премиум».

«Это предложение рассчитано на тех, кто собирается воспользоваться ипотекойдля личных целей, не имея поручителей, и готов предложить в качестве залога имеющуюся недвижимость. В 2010 году условия кредита улучшались дважды. Теперь физические лица могут оформить ссуду на срок до 10 лет с пониженной ставкой 16,5% годовых, собственники бизнеса и предприниматели – до 7 лет по ставке 18,5% годовых», - рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Кредит «Премиум»– универсальное решение для получения ссуды под залог недвижимости на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. В качестве залога используются жилые помещения (квартиры, в том числе с перепланировкой) и коммерческая недвижимость. Особенность программы заключается в упрощенных требованиях к клиенту, рассмотрение дохода возможно по официальным документам (2-НДФЛ) и по форме банка.