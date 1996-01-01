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Примсоцбанк улучшил условия потребительского кредитования под залог недвижимости
С августа 2010 года в Примсоцбанке на 1,5% снижена процентная ставка, а также на 2 года увеличен срок кредитования бизнесменов по ипотечной программе «Премиум».
«Это предложение рассчитано на тех, кто собирается воспользоваться ипотекойдля личных целей, не имея поручителей, и готов предложить в качестве залога имеющуюся недвижимость. В 2010 году условия кредита улучшались дважды. Теперь физические лица могут оформить ссуду на срок до 10 лет с пониженной ставкой 16,5% годовых, собственники бизнеса и предприниматели – до 7 лет по ставке 18,5% годовых», - рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Кредит «Премиум»– универсальное решение для получения ссуды под залог недвижимости на сумму от 500 тыс. до 3 млн рублей. В качестве залога используются жилые помещения (квартиры, в том числе с перепланировкой) и коммерческая недвижимость. Особенность программы заключается в упрощенных требованиях к клиенту, рассмотрение дохода возможно по официальным документам (2-НДФЛ) и по форме банка.
ДосьеОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – среди лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге банков России «РБК» за 2009 год Примсоцбанк занимает 147 место по величине чистых активов, 86 – по величине ликвидных активов, 151 – по размеру кредитного портфеля, 88 – по потребительским кредитам, 90 – по вкладам населения, 28 – по количеству выданных ипотечных кредитов, 37 – по числу пластиковых карт в обращении. Услугами банка пользуются свыше 330 000 частных и корпоративных клиентов в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития.
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