Дорогу бизнесу!

В 2010 г. банковское финансирование малого бизнеса постепенно вернулось на докризисный уровень. Одним из тех, кто позволил себе комплексное улучшение условий - сейчас и сразу, стал Примсоцбанк.

О новых возможностях, которые открылись перед предпринимателями, «ЗР» рассказал начальник отдела развития кредитования малого бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей ПАСТУХОВ.

- Какие изменения произошли за последнее время?

- С июля 2010 г. мы снизили на 1-2% годовых процентные ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса, а также увеличили до 1 млн руб. размер кредита, предоставляемый без залогового обеспечения. Это уже третье снижение процентных ставок в текущем году. Серьезно улучшены и условия финансирования, благодаря чему наши программы кредитования вернулись на докризисный уровень.

- На какой бизнес ориентированы кредиты?

- Примсоцбанк кредитует индивидуальных предпринимателей и юридических лиц любой формы собственности и отрасли, за исключением компаний-застройщиков. Основные требования - срок работы на рынке более полугода, штат до 100 сотрудников и годовой оборот до 120 млн руб. Из необходимых документов запрашиваются только самые основные, которые есть в наличии у каждого собственника бизнеса.

Со своей стороны мы предлагаем абсолютно прозрачные банковские продукты с гибкими условиями, учитывающими даже такой фактор, как сезонность бизнеса. Наряду с официальной отчетностью для принятия решения о кредитовании рассматриваются и управленческие данные.

- Что наиболее актуально для предпринимателей сегодня?

- У большинства из них самой «больной» темой при оформлении кредита остается требование залогового обеспечения. В Примсоцбанке этот вопрос решен давно с появлением удобного кредита «Предпринимательский». Он предполагает получение ссуды без какого-либо залогового обеспечения на срок до 2-х лет, а также возможность оформления в залог товаров в обороте на всю сумму кредита (от 100 тыс. до 1 млн руб.). При полном обеспечении залогом годовая процентная ставка составляет 16-17%, при неполном - 17-18,5%.

- Какие решения предлагаете развивающемуся бизнесу?

- Линейка кредитов разработана для решения самых разнообразных задач. Если требуется ссуда на пополнение оборотных средств на срок от 3 до 36 месяцев, отличным предложением станет кредит «Оборотный». Воплотить в жизнь бизнес-проекты поможет кредит «Инвестиционный» сроком от 3 до 48 месяцев, оптимально подходящий для приобретения основных фондов.

«Оборотный» и «Инвестиционный» выдаются на сумму до 6 млн руб. Минимальная и максимальная процентные ставки при полном залоговом обеспечении снижены до 13,5 и 16,5% годовых соответственно. Когда залог предоставлен не в полном объеме, годовая процентная ставка увеличивается на 1%, при этом доля кредита без обеспечения не должна превышать половину размера ссуды.

- Есть новинки среди программ кредитования?

- Комплекс наших услуг в этом году дополнен выгодным и быстрым кредитом под залог коммерческой недвижимости - «Бизнес-ипотека». Ссуда в размере от 100 тыс. до 6 млн руб. выдается на срок до 3-х лет. Процентная ставка по кредиту составляет 14,5-15,5% годовых на остаток ссуды, что снижает фактическую переплату. Финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств или на приобретение основных фондов.

Вся сумма кредита обеспечивается недвижимостью (за исключением земельных участков, складских помещений и коттеджей). Особенность этой программы - упрощенный финансовый анализ, позволяющий получить кредит в кратчайшие сроки при минимальном пакете документов.

- Предусмотрены ли варианты оперативного финансирования?

- Клиентам, активно работающим по расчетному счету в Примсоцбанке от 3 месяцев, мы можем предложить экспресс-овердрафт на особо привлекательных условиях - без имущественного залога. Оформление происходит всего в течение 30 минут. Оперативность в решении вопросов относится к нашим главным преимуществам. Достаточно сказать, что процесс выдачи кредита занимает не более 3-х дней с момента подачи полного пакета документов.

- А что с комиссией и другими платежами?

- Комиссия в Примсоцбанке только за предоставление ссуды: 3% от суммы по кредиту «Предпринимательский»; 2% (но, не более 50 тыс. руб.) - по кредитам «Оборотный», «Инвестиционный» и «Бизнес-Ипотека». Нет никаких ежемесячных комиссий, наоборот - по всем кредитным продуктам есть возможность полного или частичного погашения кредита досрочно без штрафных санкций. Традиционно для постоянных клиентов действуют дополнительные преимущества.

Более подробная информация доступна в любом из наших офисов, по телефону единой справочной службы 8 800 200 42 02 или контактного центра во Владивостоке (4232) 42 42 42. Кроме того, Вы можете получить on-line консультацию, рассчитать параметры кредита и отправить заявку на его получение через специализированный сайт Примсоцбанка о предпринимательском кредитовании - www.credit.pskb.com .