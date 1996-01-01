Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дорогу бизнесу!
В 2010 г. банковское финансирование малого бизнеса постепенно вернулось на докризисный уровень. Одним из тех, кто позволил себе комплексное улучшение условий - сейчас и сразу, стал Примсоцбанк.
О новых возможностях, которые открылись перед предпринимателями, «ЗР» рассказал начальник отдела развития кредитования малого бизнеса ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей ПАСТУХОВ.- Какие изменения произошли за последнее время?
- С июля 2010 г. мы снизили на 1-2% годовых процентные ставки по всем программам кредитования малого и среднего бизнеса, а также увеличили до 1 млн руб. размер кредита, предоставляемый без залогового обеспечения. Это уже третье снижение процентных ставок в текущем году. Серьезно улучшены и условия финансирования, благодаря чему наши программы кредитования вернулись на докризисный уровень.- На какой бизнес ориентированы кредиты?
- Примсоцбанк кредитует индивидуальных предпринимателей и юридических лиц любой формы собственности и отрасли, за исключением компаний-застройщиков. Основные требования - срок работы на рынке более полугода, штат до 100 сотрудников и годовой оборот до 120 млн руб. Из необходимых документов запрашиваются только самые основные, которые есть в наличии у каждого собственника бизнеса.
Со своей стороны мы предлагаем абсолютно прозрачные банковские продукты с гибкими условиями, учитывающими даже такой фактор, как сезонность бизнеса. Наряду с официальной отчетностью для принятия решения о кредитовании рассматриваются и управленческие данные.- Что наиболее актуально для предпринимателей сегодня?
- У большинства из них самой «больной» темой при оформлении кредита остается требование залогового обеспечения. В Примсоцбанке этот вопрос решен давно с появлением удобного кредита «Предпринимательский». Он предполагает получение ссуды без какого-либо залогового обеспечения на срок до 2-х лет, а также возможность оформления в залог товаров в обороте на всю сумму кредита (от 100 тыс. до 1 млн руб.). При полном обеспечении залогом годовая процентная ставка составляет 16-17%, при неполном - 17-18,5%.- Какие решения предлагаете развивающемуся бизнесу?
- Линейка кредитов разработана для решения самых разнообразных задач. Если требуется ссуда на пополнение оборотных средств на срок от 3 до 36 месяцев, отличным предложением станет кредит «Оборотный». Воплотить в жизнь бизнес-проекты поможет кредит «Инвестиционный» сроком от 3 до 48 месяцев, оптимально подходящий для приобретения основных фондов.
«Оборотный» и «Инвестиционный» выдаются на сумму до 6 млн руб. Минимальная и максимальная процентные ставки при полном залоговом обеспечении снижены до 13,5 и 16,5% годовых соответственно. Когда залог предоставлен не в полном объеме, годовая процентная ставка увеличивается на 1%, при этом доля кредита без обеспечения не должна превышать половину размера ссуды.- Есть новинки среди программ кредитования?
- Комплекс наших услуг в этом году дополнен выгодным и быстрым кредитом под залог коммерческой недвижимости - «Бизнес-ипотека». Ссуда в размере от 100 тыс. до 6 млн руб. выдается на срок до 3-х лет. Процентная ставка по кредиту составляет 14,5-15,5% годовых на остаток ссуды, что снижает фактическую переплату. Финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств или на приобретение основных фондов.
Вся сумма кредита обеспечивается недвижимостью (за исключением земельных участков, складских помещений и коттеджей). Особенность этой программы - упрощенный финансовый анализ, позволяющий получить кредит в кратчайшие сроки при минимальном пакете документов.- Предусмотрены ли варианты оперативного финансирования?
- Клиентам, активно работающим по расчетному счету в Примсоцбанке от 3 месяцев, мы можем предложить экспресс-овердрафт на особо привлекательных условиях - без имущественного залога. Оформление происходит всего в течение 30 минут. Оперативность в решении вопросов относится к нашим главным преимуществам. Достаточно сказать, что процесс выдачи кредита занимает не более 3-х дней с момента подачи полного пакета документов.- А что с комиссией и другими платежами?
- Комиссия в Примсоцбанке только за предоставление ссуды: 3% от суммы по кредиту «Предпринимательский»; 2% (но, не более 50 тыс. руб.) - по кредитам «Оборотный», «Инвестиционный» и «Бизнес-Ипотека». Нет никаких ежемесячных комиссий, наоборот - по всем кредитным продуктам есть возможность полного или частичного погашения кредита досрочно без штрафных санкций. Традиционно для постоянных клиентов действуют дополнительные преимущества.
Более подробная информация доступна в любом из наших офисов, по телефону единой справочной службы 8 800 200 42 02 или контактного центра во Владивостоке (4232) 42 42 42. Кроме того, Вы можете получить on-line консультацию, рассчитать параметры кредита и отправить заявку на его получение через специализированный сайт Примсоцбанка о предпринимательском кредитовании - www.credit.pskb.com .
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?