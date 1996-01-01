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ВТБ 24 начал предоставлять ипотеку с господдержкой
Первым банком в Приморском крае, который начал предоставлять ипотеку с государственной поддержкой по единой ставке 11% стал ВТБ 24, рассказал журналистам заместитель президента-председателя правления, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Анатолий ПЕЧАТНИКОВ.
Реализация программы «Ипотека с государственной поддержкой» началась 1 июня. Жители Дальнего Востока могут оформить ипотечный кредит на приобретение жилья после завершения строительства. По условиям этой программы заемщики смогут получить кредит под 11% годовых на срок до 30 лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемого жилья. Максимальная сумма ипотечного кредита - 8 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, 3 млн руб. для остальных регионов. Рассмотрение заявлений на получение ипотечных кредитов и их выдача в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой» осуществляется без комиссий. Досрочное погашение кредита возможно уже через 3 месяца после оформления кредита.
«В настоящий момент в ДФО в банк поступило более 30 кредитных заявок по данной программе на сумму около 70 млн руб. Положительные кредитные решения уже приняты в отношении 22 клиентов. Первые выдачи ипотечных кредитов по программе прошли во Владивостоке, Якутске, Южно-Сахалинске и в Благовещенске», - озвучил первые итоги реализации программы Анатолий Печатников.
Единственное ограничение, введенное правительством и Внешэкономбанком - ипотека выдается только на новое, строящееся и уже построенное жилье. ВТБ 24 в свою очередь работает с объектами, введенными в эксплуатацию, начиная с конца 2008 г., на которые есть необходимые документы, но нет конечных собственников-граждан. По Владивостоку на сегодняшний день сотрудники ВТБ24 отобрали 150 квартир, соответствующих этим критериям.
По словам заместителя президента-председателя правления, директора департамента маркетинга ипотечного кредитования ВТБ24, рынок ипотеки в Приморье активизировался быстрее, чем общероссийский: рост портфеля в крае был зафиксирован в марте этого года, тогда как в целом по стране - только в апреле. Объем ипотечного портфеля в регионе превысил 2,5 млрд руб., по стране - 173 млрд руб.
Также в ходе пресс-конференции руководители ВТБ24 рассказали журналистам о запуске ряда других новых продуктов. В частности, ВТБ24 начал выдавать ипотечные кредиты на приобретение гаражей, запустил программу «Ипотека с первоначальным взносом 10%» и «Ипотека + Материнский капитал».
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