Во главе совета директоров Банка «Приморье» остался Владимир Масловский

Председателем совета директоров Банка «Приморье» переизбран заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Владимир МАСЛОВСКИЙ, заместителем председателя - внутренний аудитор ОАО «Владхлеб» Екатерина ПАТРЫШЕВА.

На годовом собрании банка в совет директоров были избраны семь человек, в том числе два топ-менеджера ОАО «Находкинская БАМР» - генеральный директор Петр САВЧУК, и его помощник по корпоративным вопросам Савелий ПОНОМАРЕНКО (по совместительству генеральный директор ЗАО «Дальинвестгрупп»). В совет директоров также избаны Владимир Масловский, Екатерина Патрышева, исполнительный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» Михаил ЛАЗАРЕВ, адвокат НО-КА «Правовое содействие» Павел АМЕЛИН и директор ООО «Косандра» Дмитрий ШИНКАРЕНКО. Сергей БОГДАН возглавляет правление банка.