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Овердрафт малому бизнесу
Дальневосточный банк продолжает развивать программы кредитования для малого и среднего бизнеса. Очередным шагом стало внедрение кредитного продукта “овердрафт".
Договор овердрафта заключается на один год, при этом срок задолженности составляет не более 30 дней. Максимально возможная величина лимита овердрафта – 5 миллионов рублей, процентная ставка до 12% годовых.
– Использование овердрафта позволяет клиентам устранить временно возникшие разрывы между денежными потоками. Дальневосточный банк по этому виду кредитования вышел в лидеры рынка, так как лимит по овердрафту достигает 70% от оборота по счетам, – объясняет начальник департамента розничного бизнеса Сергей МИХАЙЛЮКОВ. Овердрафт предоставляется тем клиентам, кто работает на рынке более года и готов подтвердить свою финансовую стабильность. Клиентам в качестве обеспечения можно предоставлять "твердый залог" (автотранспорт, товары в обороте или недвижимость), а в отдельных случаях – достаточно поручительства собственников или руководителей бизнеса.
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