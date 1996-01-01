Овердрафт малому бизнесу

Дальневосточный банк продолжает развивать программы кредитования для малого и среднего бизнеса. Очередным шагом стало внедрение кредитного продукта “овердрафт".

Договор овердрафта заключается на один год, при этом срок задолженности составляет не более 30 дней. Максимально возможная величина лимита овердрафта – 5 миллионов рублей, процентная ставка до 12% годовых.

– Использование овердрафта позволяет клиентам устранить временно возникшие разрывы между денежными потоками. Дальневосточный банк по этому виду кредитования вышел в лидеры рынка, так как лимит по овердрафту достигает 70% от оборота по счетам, – объясняет начальник департамента розничного бизнеса Сергей МИХАЙЛЮКОВ. Овердрафт предоставляется тем клиентам, кто работает на рынке более года и готов подтвердить свою финансовую стабильность. Клиентам в качестве обеспечения можно предоставлять "твердый залог" (автотранспорт, товары в обороте или недвижимость), а в отдельных случаях – достаточно поручительства собственников или руководителей бизнеса.