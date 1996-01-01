РосБР финансирует МСП с помощью лизинга

Российский банк развития в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства приступает к финансированию малого бизнеса в ДФО через лизинговые компании. Первой лизинговой компанией на Дальнем Востоке, получившей ресурсы от ОАО "РосБР", стало ЗАО "Универсальная лизинговая компания" (г. Хабаровск), которому открыта кредитная линия в размере 200 млн рублей сроком на 5 лет.

Выделяемые средства будут направлены на финансирование сделок с субъектами МСП в Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия). Предприятия малого бизнеса, получающие поддержку через механизмы лизинга, заняты в горнодобывающей, деревообрабатывающей, строительной, транспортной и телекоммуникационной отраслях.