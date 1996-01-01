АТБ – "Лучший банк региона"!

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) отмечен в конкурсе на премию "Банковское дело" – одну из самых значимых наград в области банковского бизнеса.

Даже в непростое кризисное время АТБ укрепил свои позиции, развил программу кредитования малого и среднего бизнеса, расширил территорию присутствия, что было оценено оргкомитетом премии. "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) стал Лауреатом премии и признан "Лучшим банком региона" в 2010 году.