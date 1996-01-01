Россия и Китай пошли на валютное сближение

Недавние изменения валютного законодательства в КНР, позволяющие осуществлять китайские инвестиции в национальной валюте, и преференции, которые в этом случае получают предприятия, стали стимулом для более активного развития расчетов рубль-юань.

Еще несколько лет назад казалось немыслимым исключить из процесса проведения банковских операций между Россией и Китаем американские банки. А сегодня в ВТБ уже начались первые расчеты с Китаем без участия не только банков-посредников, но даже доллара, поскольку они идут в рублях и юанях. Лидерство ВТБ в данном секторе связано с особенностями политики банка в развитии международных экономических отношений.

Преимущества не только в цене

Принципиальной позицией хабаровского ВТБ в области международного обслуживания всегда был упор на так называемые неценовые позиции, которые дают особые конкурентные преимущества. Этот подход мы обсудили во время встречи со специалистами хабаровского филиала Банка ВТБ в данном секторе, группу которых возглавляет начальник отдела документарных операций и валютного контроля хабаровского филиала Банка ВТБ Андрей СТЕМПКОВСКИЙ.

Основное преимущество ВТБ в части сопровождения внешнеэкономической деятельности клиентов – индивидуальный подход, а также повышение эффективности бизнеса. Так, специалисты банка изначально структурируют сделку, выбирая наиболее удобный способ расчетов (по словам специалистов, догм в этом деле нет). Актуально, что все платежные условия составляются и на английском языке – это входит в стандартные тарифы, то есть не требует дополнительных затрат.

Помимо обычной услуги оформления паспорта сделки банк консультирует клиента по возможным дальнейшим рискам, связанным как с законодательством стран-партнеров, так и с особенностями таможенного оформления и налоговой политики. Безусловно, клиента консультируют при конверсионных операциях, чтобы при покупке безналичной валюты для банковского перевода он не потерял из-за невыгодного курса. Также для оптимизации расчетов клиентов, работающих с импортом и экспортом, ВТБ начал эмиссию таможенных карт, позволяющих вести он-лайн расчеты за оформляемые через таможню грузы.

Интересен подход ВТБ в общении с клиентом – консультируя, научить самостоятельной работе. Специалисты банка говорят, что здесь уместна восточная поговорка: если ты хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу, если хочешь накормить на всю жизнь – научи его ловить рыбу. С той же целью филиал проводит тематические семинары, круглые столы для клиентов. Два последних состоялись в Южно-Сахалинске и Хабаровске.

Привлекательная форма сотрудничества – практика участия международников ВТБ в переговорах с зарубежными партнерами клиентов. С нерезидентами банковские специалисты обсуждают вопросы законодательства РФ, что позволяет избежать ошибок, связанных с недопониманием важнейших особенностей ведения бизнеса на территории сопредельных стран. Кроме того, участие в переговорах представителей Банка ВТБ, имеющего международные рейтинги и устойчивую репутацию в мировом бизнес-сообществе, гарантирует иностранным партнерам компетенцию и надежность их российских контрагентов.

Прямая валютная активация

Сегодня ВТБ в авангарде прорывного в сфере экономической деятельности России и Китая проекта – обеспечении прямых расчетов в нацвалютах. Если раньше это было, скорее, теоретическое желание, и дело продвигалось медленно, то сегодня, в том числе в связи с китайскими мерами, направленными на упрочение позиций юаня, дело принимает реальные очертания. В настоящее время вопрос об установлении прямой конвертации рубль-юань обсуждается на уровне Центральных банков России и Китая.

Банк ВТБ всегда активно продвигал идею организации расчетов в национальных валютах Китая и России. Весной 2010 года ВТБ объявил, что банкоматы группы будут принимать карты китайской платежной системы China UnionPay. Вскоре банк впервые открыл непокрытый импортный аккредитив в китайских юанях для группы компаний "Спортмастер". Исполняющим банком по аккредитиву выступил традиционный партнер ВТБ в КНР – Банк Китая.

На сегодняшний день запуск расчетов в нацвалютах состоялся и на уровне филиала – пробный транш прошел для ООО "Голдрегион-2", работающего с привлечением китайских инвестиций в сфере геологоразведки и горнодобычи. Напомним, еще в 2007 году у ВТБ был интересный опыт по проведению расчетов в рублях за китайские плазмотроны, приобретенные "Дальневосточной генерирующей компанией". В 2010 году очевидно, что расчеты в юанях и рублях станут в регионе не единичным случаем.

По словам специалистов, преимущество расчетов в юанях в том, что контрагент на территории Китая сокращает общие затраты по бизнесу, не нуждаясь в переводе юаней в доллары США. Кроме того, клиенты ВТБ констатируют, что при определении цены в юанях они могут получить существенную скидку – это прямая выгода от подобной операции. Особенно преимущества таких расчетов очевидны для компаний-партнеров на территории РФ и Китая, имеющих одного собственника, – они видят ситуацию комплексно. Поэтому, несмотря на то, что работа "через доллар" устраивала многих на протяжении последних лет, очевидно, что ситуация будет постепенно меняться.

Для обеспечения прямых расчетов в нацвалюте филиал создает для своих клиентов своеобразный "локальный рынок", когда, к примеру, импортер может купить юани у ВТБ из поступившей экспортеру выручки. В этом случае купля-продажа пройдет на основе курса ЦБ (плюс маржа продавца), а не китайского банка, на максимально выгодных условиях для обеих сторон.

Опрос клиентов ВТБ показал, что они заинтересованы в новых услугах. В частности, гендиректор ООО "Туристическая компания "Колесо путешествий" Алла ШАЙХУЛЛИНА рассказала: "Китай, как одно из приоритетных направлений нашей компании, занимает большую долю из общего объема расчетов с иностранными партнерами. Расчеты в юанях дадут нам хорошую возможность лучше ориентироваться в стоимости услуг, курсе юаня, получать более выгодную цену, что является важным моментом в нашем бизнесе, потому что Китай каждому дальневосточнику понятен и близок". По ее мнению, рынок перейдет на такие расчеты не быстро, и ситуация будет зависеть от ВТБ: "от предложенных программ, привлечения к сотрудничеству китайских организаций, от возможности закупать юань по более выгодному курсу непосредственно у банка ВТБ и соответственно от его возможности иметь запас этой валюты".