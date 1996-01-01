В полет - с полным кошельком

Новый банкомат Внешторгбанка на днях появился в международном терминале аэропорта Владивосток. Это второй банкомат, установленный ВТБ в ноябре.

В новом банкомате гости и жители Владивостока и Артема могут получить наличные в российских рублях и долларах США по банковским картам ведущих международных систем VISA Int. и MasterCard Int., а также мини-выписку по восьми последним операциям по карте Внешторгбанка и узнать доступный остаток по карте. Банкомат работает ежедневно с 8.00 до 20.00 в здании международного терминала аэропорта.

На сегодняшний день помимо Владивостока и Артема банкоматы Внешторгбанка работают в Уссурийске и Находке. До конца года банк планирует установить еще шесть новых банкоматов.