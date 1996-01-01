МДМ банк может возглавить банкир из Приморья

Генеральным директором - председателем правления МДМ банка может быть назначен Сергей ТИМОФЕЕВ, начинавший работать в банковской сфере в 1994 г. в Дальневосточном банке. С октября 1996 г. по июль 2001 г. он возглавлял управление клиентских отношений и входил в состав правления Банка «Приморье». В МДМ-банк Сергей Тимофеев пришел в августе 2001 г.на должность управляющего филиалом во Владивостоке. В 2008 г. руководил Уральским банком в Екатеринбурге. До приглашения возглавить МДМ банк Тимофеев входил в состав правления ОАО «РАО Энергетические Системы Востока» и являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».