АТБ вошел в сотню крупнейших банков России по кредитам

Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) увеличивает показатели по всем направлениям деятельности. Агентство «РосБизнесКонсалтинг» опубликовало рейтинг 500 крупнейших финансовых организаций России, в котором отражены результаты деятельности банков в I квартале 2010 г. АТБ занял 100-е место из 500 по объему кредитного портфеля, а по кредитам физическим лицам - 52-е место. Спрос на депозиты АТБ тоже растет: банк занял 86-е место по портфелю депозитов, по депозитам физическим лицам - 60-е место из 500. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - банк с 18-летним опытом работы, второй из крупнейших региональных банков Дальнего Востока по величине чистых активов.