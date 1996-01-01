Банк «Приморье» увеличил годовой оборот на 6,8%

Банк «Приморье» выплатит дивиденды по итогам 2009 г. в размере 357 руб. на одну обыкновенную акцию номиналом 1 тыс. руб., что в 2 раза ниже, чем в 2008 г. Чистая прибыль банка за 2009 г. в размере 89 млн 353 тыс. руб. на годовом собрании распределена следующим образом: 89 млн 250 тыс. руб. будет направлено на выплату дивидендов; 103 тыс. руб. - оставить в распоряжении банка.

В совет директоров избраны президент ОАО «Находкинская БАМР» Петр САВЧУК, помощник гендиректора ОАО «НБАМР» по корпоративным вопросам Савелий ПОНОМАРЕНКО, заместитель председателя Законодательного Собрания Приморского края Владимир МАСЛОВСКИЙ, внутренний аудитор ОАО «Владхлеб» Екатерина ПАТРЫШЕВА, исполнительный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» Михаил ЛАЗАРЕВ, адвокат Павел АМЕЛИН и директор ООО «Косандра» Дмитрий ШИНКАРЕНКО.

Досье Супруге губернатора Приморья Ларисе БЕЛОБРОВОЙ принадлежит 19,9996% акций, коммерческому директору ОАО «Владхлеб» Валерию СИНЮХИНУ - 17,798%, компании Anchor Worldwide Limited (Гонконг) - 11,4636%, директору по стратегическому развитию ОАО «НБАМР» Александру МАЛЯРЕНКО - 9,6548%, гендиректору ОАО «Владхлеб» Ивану БОРИСОВУ - 5,13%.

Согласно отчету за 2009 г., по данным на 1 января 2010 г. собственный капитал банка «Приморье» составил 1,669 млрд руб. (+6,6% по отношению к показателю 2008г.), годовой оборот - 1,72 млрд руб. (+6,8%). Общий объем средств клиентов - некредитных организаций вырос в 1,5 раза, до 9,72 млрд руб., из них средства предприятий составили 5,14 млрд руб., что на 53,4% выше результата 2009 г.

Кредитные операции в 2009 г. были сосредоточены в основном в корпоративном секторе. Доля кредитов, выданных государственным учреждениям и предприятиям всех форм собственности (без учета МБК), составляет около 95% от общего объема заимствований клиентов.

В отчете отмечается, что благодаря продуманной кредитной политике, банк «Приморье» не только сохранил объем кредитного портфеля на уровне предыдущего года (это особенно заметно на фоне сокращения данного показателя в целом по отрасли), но и не допустил роста доли проблемных кредитов - размер просроченной задолженности остается на минимальном уровне.

Ведущей отраслью в кредитном портфеле банка в 2009 г. по-прежнему являлась торговля, однако по сравнению с прошлым годом ее доля несколько сократилась в пользу рыболовецких, сельскохозяйственных и строительных организаций. 10,2% в структуре портфеля приходится на лизинг.

За 2009 г. количество организаций, обслуживающихся в банке «Приморье» на зарплатных проектах, увеличилось на 23% и на 1 января 2010 г. достигло 888 компаний.

О доверии и лояльности клиентов говорит факт роста средств, размещенных на счетах банка. Так, средства корпоративных клиентов, составлявшие на начало 2009 г. 3,354 млрд руб., к концу 2009 г., несмотря на кризис, выросли на 53,4%, до 5,145 млрд руб.

В число крупных компаний, имеющих постоянные остатки денежных средств на счетах и являющихся потребителями комплексного банковского обслуживания, входят ОАО «Примавтодор», ОАО «Находкинская БАМР», ЗАО «Ролиз», КГУП «Примводоканал», ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», ЗАО «РАСКО», ООО СМО «Восточно-страховой альянс», ООО СК «Альфа-гарант», ОАО «Тернейлес», ОАО «Приморнефтепродукт», ОАО «Наш Дом-Приморье», ОАО «Амгу», ОАО «Изумруд», ОАО «Дальэнергоспецремонт» и др.

Стоит отметить, что по результатам 2009 г. банк отмечает значительный приток средств населения: объем вкладов увеличился на 52% и на 1 января 2010 г. составил около 4,6 млрд руб. По итогам 2009г. доля банка «Приморье» в общей сумме вкладов населения в местных банках выросла с 17,4% до 20%.

В 2010 г. банк «Приморье» планирует увеличить объемы кредитного портфеля не менее чем на 35%, в том числе за счет кредитования населения. Согласно прогнозу специалистов банка, доля просроченной задолженности по кредитам по отношению к значению на 1 января 2010 г. не изменится или незначительно снизится.