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ВТБ24 прирастает клиентами
Общий объем кредитов, выданных ВТБ24 населению Хабаровского края в 2009 году, превысил 5 млрд рублей. Об этом было сообщено на пресс-конференции в Хабаровске.
На фоне падения рынка ВТБ24 нарастил бизнес на 6%, увеличив свою долю на территории края до 13,3 %. В прошлом году на покупку жилья филиалом было выдано более 2 млрд рублей ипотечных кредитов, он занял 15 % местного ипотечного рынка. Продолжается рост показателей и сначала нынешнего года.
"В Хабаровском крае почти 65 тысяч физических лиц и более двух тысяч предприятий и организаций являются клиентами нашего банка, при этом более 250 юридических лиц кредитуются в ВТБ24, – сказал заместитель президента-председателя правления банка Вячеслав ВОРОБЬЕВ. – С начала года количество клиентов юридических лиц увеличилось на 10 %. Сегодня каждый восьмой житель Хабаровска является клиентом ВТБ24. Это очень хорошая цифра, но большая клиентская база требует от нас наращивания пропускной способности и повышения качества сервиса, развития удаленных каналов обслуживания".
Отвечая на вопросы о планах развития ВТБ24 в ДФО, Вячеслав Воробьев отметил, что банк имеет значительный потенциал развития бизнеса на базе уже имеющихся офисов. ВТБ24 в Дальневосточном федеральном округе имеет 25 отделений в Хабаровском и Приморском крае, в Амурской, Камчатской, Сахалинской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия).
Недавно было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Хабаровского края и ВТБ24. В частности, стороны договорились о развитии кредитования банком субъектов малого предпринимательства под гарантии края.
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