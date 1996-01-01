Банку банков – 150

Государственный банк (Банк России) в этом году отмечает 150-летие. Более двадцати лет сначала Приморскую краевую контору Госбанка, а сегодня – ГУ Банка России по Приморскому краю возглавляет Виктор РУДЬКО-СИЛИВАНОВ. Трудно представить себе человека, который знает о государственном банковском деле в Приморье более, чем он. Виктор Рудько-Силиванов ответил на вопросы "ДК".

– Виктор Владимирович, чем обусловлено создание в России во второй половине XIX века Государственного банка и когда банковская система зародилась в Приморье?

– Создание любого государственного эмиссионного банка обусловлено процессом концентрации и централизации капитала, переходом к единым национальным денежным системам. В России Госбанк был создан 12 июня (31 мая) 1860 года. Основными его задачами стали регулирование денежного обращения в стране и финансовое обеспечение ее хозяйственного развития. В 1894 году за Госбанком Российской Империи закрепилось монопольное право эмиссии банковских билетов.

В то время, когда в столице Российской Империи был создан Государственный банк, к берегам будущего Владивостока только пришвартовались корабли его основателей. Поэтому понятно, что сюда государственное банковское дело пришло позже. Приморское отделение Госбанка во Владивостоке было открыто 27 января (15 января) 1894 года. В 1896 году вторым после него во Владивостоке открылся Русско-китайский банк. Он имел разветвленную филиальную сеть в разных странах мира и финансировал постройку Китайско-Восточной железной дороги. Позже появились и другие коммерческие банки. Однако в 1920-е годы многие частные банки закрыли свои отделения. В отличие от русских банков, отделения иностранных представляли здесь довольно сильную группу. В то время во Владивостоке действовали Русско-Азиатский банк, Китайский промышленный банк, Индо-Китайский банк, Гонконг-Шанхайский банк, Иокогама-Спеши банк. Наряду с золотом основным средством денежного обращения в то время являлась иена. После воссоединения Дальневосточной республики с остальной Россией одной из задач Владивостокского отделения Госбанка было оздоровление местной денежной системы, а также популяризация и внедрение червонца, изъятие иен из денежного обращения Дальнего Востока.

– Вы руководили "банком банков" в регионе в непростое время зарождения рыночных отношений, как создавалась современная банковская система края?

– Период перестройки был ознаменован возвращением коммерческих банков. В декабре 1987 г. из состава Приморской краевой конторы Госбанка СССР выделились филиалы специализированных банков: Агропромбанка, Промстройбанка, Жилсоцбанка. На них было возложено кредитно-расчетное обслуживание экономики края. С принятием закона "О кооперации в СССР" в 1988 г. в Приморье стало развиваться коммерческое банковское дело. Союзы кооперативов получили право создавать хозрасчетные отраслевые и территориальные кооперативные банки. Число их стремительно росло. В ноябре 1988 года у нас появился первый коммерческий банк – "Приморский территориальный кооперативный банк". Специальные документы создавались постепенно, поэтому на первых порах нам приходилось использовать опыт и накопленную мудрость.

В 1989 году государственные специализированные банки СССР были переведены на полный хозяйственный расчет и самофинансирование, из контролеров деятельности предприятий они должны были стать заинтересованными и надежными партнерами, обслуживающими клиентов. На Госбанк была возложена обязанность регулировать объемы кредитных ресурсов, размер привлеченных средств населения, объем поступлений и платежей в иностранной валюте по банковским операциям.

В апреле 1989 года в Приморском крае появился коммерческий "Востокбизнесбанк". Банки возникали как альтернатива спецбанкам, и мы помогали им выжить в неравной конкуренции.

Трудности возникали и на последующих этапах экономических реформ, в периоды кризисных явлений в стране. Финансовый кризис 1998 года резко осложнил ситуацию в экономике государства и её банковском секторе. С целью повышения его финансовой устойчивости мы направили ходатайство в Банк России о выделении стабилизационных кредитов шести коммерческим банкам. Такой кредит был выдан одному из приморских банков в сумме 30 млн рублей под поручительство администрации края. Полученные средства были использованы банком в течение пяти дней и направлены на исполнение текущих платежей клиентов (26 461 тыс. рублей) и выдачу вкладов населению (3 539 тыс. рублей) – тогда, вы помните, граждане активно забирали свои вклады.

В период нынешнего, начавшегося в 2008 году, кризиса мы также оказываем поддержку своим банкам. Так, в период с 20 октября 2008 года по 1 января 2009 года двум региональным банкам, имеющим рейтинг международных и национальных рейтинговых агентств, было предоставлено семь кредитов на сумму 5 720 млн рублей. При этом надо отметить, что уже на 01.01.2010 года задолженность по необеспеченным кредитам у региональных банков отсутствовала – они полностью по ним рассчитались.

– Что сегодня представляет собой приморская банковская система, кризис ее сильно потрепал?

– Сегодня на территории Приморского края зарегистрированы 8 кредитных организаций, в том числе 7 банков и 1 небанковская кредитная организация, 37 филиалов, 8 представительств и 429 обособленных структурных подразделений кредитных организаций. Все кредитные организации имеют устойчивое финансовое состояние. Надо сказать, что с начала кризиса 2008 года банковский сектор региона не потерял ни одну кредитную организацию.

Но потому он и кризис, чтобы отражаться негативно. Так, произошли изменения внутри филиальной сети банков, которые, прежде всего, связаны с экономией их издержек. А для Приморья – это потеря рабочих мест. В 2009 несколько филиалов банков были переведены в статус внутренних обособленных структурных подразделений, закрыт Приморский филиал ОАО "Востоккредитбанк". В то же время на территории Приморского края открыты 2 филиала – ОАО "Газпромбанк" и филиал коммерческого банка "Юниаструм банк" в городе Владивостоке. В целом за прошлый год филиальная сеть уменьшилась на 3 единицы, и сегодня она представлена 37 филиалами, 7 из которых расположены в регионе вместе с головной кредитной организацией и 30 – головные банки которых находятся за пределами региона.

Отдельные показатели, характеризующие деятельность банковского сектора экономики края, проявили тенденцию к снижению. Сокращение кредитного портфеля – основной составляющей доходоприносящих активов – составило 10,7%. Этому способствовали ухудшение экономического положения заемщиков, консерватизм банков, связанный с повышением требований к их финансовой устойчивости на стадии выдачи кредитов, высокие процентные ставки, обусловленные повышением стоимости привлеченных ресурсов. На начало 2010 года совокупный остаток выданных кредитов и прочих размещенных средств составил 93 943 млн руб. Основной объем кредитных вложений приходится на кредиты юридическим лицам (62,8%) и физическим лицам (31,9%).

Однако нельзя не отметить и позитивные факторы, характеризующие банковский сектор Приморья. Это прежде всего рост за прошедший год совокупных активов на 20,0%, обязательств банковской системы – на 18,7%, включая рост привлеченных средств, которые являются основой ресурсной базы кредитных организаций, – на 35,2%. Сложившийся прирост обеспечен главным образом увеличением остатков на счетах юридических лиц-некредитных организаций на 52,6% и вкладов граждан на 37,0%.

Стоит заметить, что в структуре привлеченных средств по-прежнему преобладает доля вкладов граждан – 57,0%. При этом традиционно большая их часть аккумулирована в отделениях Сбербанка России – 55,9%. Кстати, в прошлом году мы отметили увеличение объема вложений в ценные бумаги на 1 101 млн руб. (на 36,1%) и операции финансовой аренды на 1 549 млн руб. (в 2 раза).

Объем прибыли, полученной банковским сектором Приморья за 2009 год, составил 2 811 млн руб., что на 17,4% меньше прибыли за 2008 год. Негативное влияние на финансовый результат оказало в основном сокращение объемов и ухудшение качества кредитного портфеля, требующего формирования дополнительных резервов. Тем не менее все кредитные организации, зарегистрированные на территории края, по итогам 2009 года являются прибыльными. Рост их совокупного капитала составил 213 млн руб.

– Виктор Владимирович, какие меры предпринимает Главное управление для поддержания стабильной экономической ситуации в регионе?

– Благодаря нашей работе, например, сегодня полностью исключена вероятность задержки выплат зарплаты предприятиям по вине банков. ГУ Банка России по Приморскому краю организует бесперебойное обеспечение денежными средствами своих клиентов – кредитные и бюджетные организации согласно графикам кассового обслуживания, в том числе и по выплате заработной платы. На постоянной основе регулирует денежные потоки на территории региона, отслеживает структуру наличного денежного оборота, контролирует выпуск денег в обращение и при необходимости обеспечивает выпуск в оборот тех или иных денежных номиналов.

Вообще за время своей истории Госбанк Приморья предоставил предприятиям края многие триллионы рублей кредитов для поддержания текущей деятельности и инвестиций. Все функции, выполняемые нами, были направлены на развитие экономики края, его городов и районов. Кроме того, мы ведем мониторинг около 340 предприятий, представляющих все отрасли экономики края. На основании предоставленных ими данных ГУ готовит аналитические материалы об экономической конъюнктуре в крае, инвестиционной активности в отдельно взятых отраслях и знакомит с полученными данными предприятия, участвующие в мониторинге. Последние имеют возможность оценить свои финансовые показатели на фоне среднеотраслевых.

Для нас очень важно, чтобы предприятия региона были рентабельными, способствовали улучшению экономической ситуации в Приморском крае и в конечном счете – повышению благосостояния его граждан.