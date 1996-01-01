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Ставки по валютным вкладам пошли вниз
Ставка рефинансирования неуклонно идет вниз, а заклинания представителей Правительства России о том, что инфляция в стране не превышает 6-7%, как мантра действует на коммерческие банки. В результате ставки по вкладам неуклонно падают.
И здесь региональным банкам федеральные не указ. Проще говоря, местные банки попытались за последние 3 месяца так предельно скорректировать проценты по вкладам в валюте в сторону понижения, что в некоторых случаях предвосхитили общероссийский демпинг на российском рынке валютных депозитов. Хотя, вероятно, в этом и кроется та самая европейская стабильность, где вклад выше 3% годовых найти весьма проблематично.
Таким образом, с марта по июль 2010 г. в Приморском крае наметилась следующая тенденция на рынке вкладов: в некоторых случаях условия по депозитам для физических лиц потеряли только 0,4%, в других стали ниже на 4 процентных пункта. Некоторые банки проявили максимальный консерватизм, снизив и так невысокие ставки в 1,5-2 %, доведя, к примеру, до 0,5%, т.е. в 3-3,5 раза. Максимальную ставку на хранение средств в долларах и евро сегодня можно найти на уровне 8,75% (срок хранения 2 года) и минимальную - 0,15 (срок хранения 3 месяца).
По всем прогнозам, снижающиеся проценты по депозитам вряд ли повергнут вкладчиков в бегство из банков. Это произойдет также потому, что доверяли свои сбережения на преумножение вкладчики еще в кризисных условиях, а на тот момент действовали приятные сердцу 8-10% годовых в валюте и 15%-18% годовых в рублях. А банки обязаны держать свое слово по ранее принятым вкладам и по действующим договорам изменять условия не имеют права. Вместе с тем, по данным Банка России на 1 мая 2010 г., валютные вложения приморцев в региональных банках и иногородних банках, расположенных в крае, «похудели» на 7-8% по сравнению с 1 января текущего года.
Однако на сегодняшний день актуальным оказывается даже не вопрос «роста-падения» процентов по депозитам и объемов привлеченных от населения средств, на повестку дня выступает иная проблема.
Стоит отметить, что с начала кризиса не стихают разговоры о необходимости повысить максимальную сумму компенсации по вкладам населения. Реальна ли такая инициатива и есть ли экономическая потребность в повышении страхового возмещения, «ЗР» поинтересовался у экспертов.
Начальник отдела депозитов и розничных услуг населению ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Наталья ЛОШАКОВА полагает, что в данной ситуации стоит ориентироваться на мировой опыт. Если сравнивать со странами СНГ, то в России сумма страхового возмещения самая высокая и приближается к европейским стандартам, т.е. 20 тыс. евро. Естественно, в случае системного кризиса потребуются дополнительные дотации от государства. А вот в обычной ситуации данной суммы будет достаточно. «Нынешний размер фонда страхового возмещения покрывает 95% всех вкладов в российских банках. Соответственно вклады, превышающие 700 тыс. руб., имеют всего около 5% вкладчиков. Однако поэтапное повышение размера компенсации по вкладам может повлиять на дальнейшее повышение доверия населения к банкам. Тогда и суммы будут более значительными, и сроки более длительными», - убеждена наша собеседница.
На взгляд начальника отдела по работе с клиентами ФАКБ «Балтийский Банк Развития» (Владивосток) Виктора ЗУЕВА, при снижении ставки по вкладам можно увеличить и страховую сумму. Далее возникнет логичная закономерность - при увеличении ликвидности банки дальше будут снижать ставки по кредитам, тем самым насыщать экономику деньгами со всеми вытекающими положительными последствиями.
Аналогичного мнения придерживается руководитель направления «Вклады» НБ «ТРАСТ» Павел ИВАНОВ: «С точки зрения работы банков с клиентами повышение суммы страхового возмещения, безусловно, является положительным фактором. При увеличении страховой суммы возрастет объем вкладов, открываемых на сумму в пределах страхового возмещения, клиентам не придется дробить крупные суммы для размещения их в нескольких банках в целях защиты от страхового случая в отношении банка».
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