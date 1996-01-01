Филиал Промсвязьбанка во Владивостоке и некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» подписали соглашение о предоставлении поручительств по кредитным договорам субъектам малого и среднего предпринимательства. Теперь клиенты Промсвязьбанка при оформлении кредита смогут заручиться поддержкой Гарантийного фонда при отсутствии необходимого залога. В целом, на 1 июля 2010 г. общая сумма банковских кредитов (всех банков-партнеров в Приморье), по которым были выданы поручительства Гарантийного фонда Приморского края, составила 28,5 млн руб. Финансовый вес поручительств в свою очередь представил 14,3 млн руб. Поддержка была оказана представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Сфера деятельности заемщиков - оптовая и розничная торговля, а также производство напитков и молочных продуктов.