«Восточный экспресс банк» прикупил Городской ипотечный банк

«Восточный экспресс банк» продолжает наращивать активы. 1 июля банк стал владельцем 100% долей ООО «Городской ипотечный банк» (Москва), сообщается в материалах «Восточного экспресс банка». Сумма сделки не раскрывается. Предыдущий владелец ипотечного банка - Morgan Stanley - в конце 2007 г. приобрел его у крупнейшего бенефициара «Росгосстраха» Данила ХАЧАТУРОВА, сумма сделки тогда также не раскрывалась, неофициально она оценивалась в $185-200 млн.