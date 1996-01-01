«Зеленый коридор» расширяется

Сегодня в Приморском крае 13 таможенных постов оборудованы 27 терминалами «Зеленый коридор», 4 из них установлены в морском порту Владивостока. В целом по России, от Калининграда до Владивостока, система насчитывает около 400 электронных терминалов, и в ближайшее время охватит все таможенные посты страны.

Об этом в ходе семинара, посвященного развитию таможенной платежной системы «Зеленый коридор» на Дальнем Востоке, рассказал заместитель директора по развитию ООО «Таможенная Платежная Система» (координатор эмиссии таможенных карт «Зеленый коридор») Владимир СИНЕВ. Организатором мероприятия выступил Примсоцбанк.

Как заявил Владимир Синев, каждый клиент, заинтересованный в установке на таможенном посту платежного терминала, обслуживающего пластиковые карты «Зеленый коридор» для уплаты таможенных платежей, может направить свое обращение напрямую в банк, сотрудничающий с системой, и в Таможенное управление. Процесс установки терминала не займет больше 2-х недель. Подобные инициативы были реализованы в Хабаровском крае и Сахалинской области.

Появление альтернативной возможности уплаты таможенных платежей путем направления средств на пластиковую карту «Зеленый коридор» исключает необходимость перечислять авансы, а затем ожидать их поступления на счет таможни. Все платежи с помощью карты проходят в автоматическом режиме, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а также предусматривают возможность оперативной доплаты в случае корректировки таможенной стоимости товара. Карта, выпущенная, скажем, Примсоцбанком во Владивостоке, будет действительной для проведения платежей в любой точке России, вплоть до Калининграда, и наоборот. А по всем вопросам, в том числе и для уточнения остатка на счете, можно обратиться в круглосуточную службу компании.

Новинкой системы является услуга sms-информирования, а также направление выписок по счету на адрес электронной почты (аналогично системе «мобильный банк», с которой уже знакомы частные клиенты). В марте 2010 г. Дальневосточное управление Федеральной таможенной службы перешло на уплату таможенных платежей с использованием КБК через платежные терминалы. В самом скором времени в выписке со счета, откуда были переведены деньги на карту, будет указана информация, на основании каких документов был проведен платеж.

По словам Владимира Синева, ООО «Таможенная Платежная Система» уже разработала подробную технологию запуска всеобъемлющего процесса и передало в ФТС. Сейчас идет доработка юридической документации. Вероятно, в следующем году процессинговый центр «Зеленый коридор» заработает в режиме электронного декларирования.