Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Зеленый коридор» расширяется
Сегодня в Приморском крае 13 таможенных постов оборудованы 27 терминалами «Зеленый коридор», 4 из них установлены в морском порту Владивостока. В целом по России, от Калининграда до Владивостока, система насчитывает около 400 электронных терминалов, и в ближайшее время охватит все таможенные посты страны.
Об этом в ходе семинара, посвященного развитию таможенной платежной системы «Зеленый коридор» на Дальнем Востоке, рассказал заместитель директора по развитию ООО «Таможенная Платежная Система» (координатор эмиссии таможенных карт «Зеленый коридор») Владимир СИНЕВ. Организатором мероприятия выступил Примсоцбанк.
Как заявил Владимир Синев, каждый клиент, заинтересованный в установке на таможенном посту платежного терминала, обслуживающего пластиковые карты «Зеленый коридор» для уплаты таможенных платежей, может направить свое обращение напрямую в банк, сотрудничающий с системой, и в Таможенное управление. Процесс установки терминала не займет больше 2-х недель. Подобные инициативы были реализованы в Хабаровском крае и Сахалинской области.
Появление альтернативной возможности уплаты таможенных платежей путем направления средств на пластиковую карту «Зеленый коридор» исключает необходимость перечислять авансы, а затем ожидать их поступления на счет таможни. Все платежи с помощью карты проходят в автоматическом режиме, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а также предусматривают возможность оперативной доплаты в случае корректировки таможенной стоимости товара. Карта, выпущенная, скажем, Примсоцбанком во Владивостоке, будет действительной для проведения платежей в любой точке России, вплоть до Калининграда, и наоборот. А по всем вопросам, в том числе и для уточнения остатка на счете, можно обратиться в круглосуточную службу компании.
Новинкой системы является услуга sms-информирования, а также направление выписок по счету на адрес электронной почты (аналогично системе «мобильный банк», с которой уже знакомы частные клиенты). В марте 2010 г. Дальневосточное управление Федеральной таможенной службы перешло на уплату таможенных платежей с использованием КБК через платежные терминалы. В самом скором времени в выписке со счета, откуда были переведены деньги на карту, будет указана информация, на основании каких документов был проведен платеж.
По словам Владимира Синева, ООО «Таможенная Платежная Система» уже разработала подробную технологию запуска всеобъемлющего процесса и передало в ФТС. Сейчас идет доработка юридической документации. Вероятно, в следующем году процессинговый центр «Зеленый коридор» заработает в режиме электронного декларирования.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде