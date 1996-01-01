Время платить по счетам

Районные налоговые инспекции приступили к подготовке документов в суд на тех налогоплательщиков, которые не уплатили транспортный налог в срок. Передачу дел для взыскания с приморцев недоимки планируется закончить к 1 июля.

«Дисциплинированность граждан по уплате транспортного налога сегодня не на высоком уровне, - рассказывает начальник работы с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Светлана ШЕВЧЕНКО. - Хотя в этом году автолюбителям было предоставлено даже некоторое послабление. 1 марта стал ключевым днем, когда налоговая инспекция разослала налоговые уведомления (ранее - 1 февраля). Гражданин, таким образом, должен был погасить свой долг перед государством 1 апреля (ранее - 1 марта). Сейчас мы неизбежно начисляем пени и штрафы и готовим иски о взыскании налога за счет имущества автовладельца. В дальнейшем решения судов передаются судебным приставам, и они, в свою очередь, имеют право задерживать граждан и налагать временные ограничения на выезд за пределы РФ».

Кстати, за 5 месяцев нынешнего года свою обязанность перед бюджетом исполнили только 40% налогоплательщиков, общая сумма налоговых поступлений от них составила 520 млн руб.

В 2009 г. на учете в налоговых инспекциях городов и районов Приморского края стояли более 430 тыс. владельцев автомобилей, от которых по итогам года поступило в бюджет более 570 млн руб. Так, транспортный налог на «Мицубиси Паджеро» 1997 г., владельцем которого налогоплательщик являлся 8 месяцев, составил 1 840 руб. Налог за минивэн «Ниссан Тино» 1999 г. - 1 440 руб. за год. Налоговый «вес» «Тойоты Витц» - 500 руб. за год. Разумеется, новенькие внедорожники сегодня самые дорогие в налоговом исчислении автомобили, уведомления на уплату налогов по таким транспортным средствам порой содержат несколько десятков тысяч рублей.

Сетовать на то, что налоговое уведомление не пришло сегодня по почте, не совсем уместно (многие граждане не живут по месту прописки и, само собой, не получают уведомления). Кроме того, несмотря на грозный характер налоговой службы, всех автолюбителей ждут в инспекциях по месту жительства. Там каждому обратившемуся на руки выдадут распечатанную квитанцию, а после уплаты отзовут ходатайство о наложении ареста на его имущество. Светлана Шевченко напоминает, что при получении уведомления в инспекции необходимо иметь при себе паспорт.

Кроме того, уже полгода как на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (www.r25.nalog.ru) появилась возможность в режиме реального времени узнать собственную задолженность перед бюджетом, предварительно заручившись 12-значным номером ИНН. Система («Личный кабинет налогоплательщика») предоставляет возможность распечатать квитанцию с суммой долга. Все необходимые реквизиты и суммы будут указаны в распечатанной квитанции. Затем остается направиться в банк и оплатить счет. Кстати, сделать это возможно и через банковский киоск Сбербанка наличными или с помощью пластиковой карты. Все подобные операции можно провести, если вдруг вы все же отыскали затерявшееся в домашних бумагах налоговое уведомление.

Поскольку все сроки уплаты транспортного налога уже прошли, то во избежание общения с судебными приставами стоит появиться в налоговой инспекции, где денежные перечисления не только зафиксируют, но и направят заявление в суд или к судебным приставам об отзыве дела с участием налогоплательщика-автовладельца.