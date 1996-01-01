Ставки по ипотеке пойдут скорее вверх, чем вниз

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам приблизилась к 11,1%, тогда как в Приморье она составила на 1 апреля 2010 г. в среднем 13,6% в руб. Эксперты полагают, что в дальнейшем ипотечные проценты вырастут, пусть незначительно, но все же на 0,25%.

За последние полгода существенного изменения в ипотечных приоритетах приморцев не произошло. Оформляют кредиты по-прежнему экономически активные граждане, возраст которых варьируются от 29 до 40 лет. Если говорить о выборе заемщиков в проекции на параметры сделки, то это, как правило, 1- или 2-комнатная квартира на вторичном рынке жилья стоимостью 1,5-2,5 млн руб. при сроке кредитования от 10 до 15 лет. Вместе с тем, темпы роста оформленных ипотечных договоров превышают показатели первых двух месяцев 2010 г. в 3-3,5 раза.

Так, с 1 января по 1 мая 2010 г. в банках Дальнего Востока оформили ипотечные жилищные кредиты в рублях 2 тыс. 703 заемщика (рост 42% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.), из них 773 в Хабаровском крае (объем кредитования 921 млн руб.) и 613 в Приморье (762 млн руб.).

Сегодня приморцы выбирают один из самых коротких сроков кредитования на покупку жилья. По данным Центробанка, длительность кредитов, которые выбрали заемщики с января по апрель 2010 г., составляет 13 лет - на Чукотке и 14,6 лет - в Приморье.

К чему пришли?

В июне 2010 г. стало понятно, что банки сделали максимально возможные, с их точки зрения, послабления. И очередных глобальных изменений в этом году не предвидится. Этапным моментом станет только работа с «материнским капиталом».

Ведущий менеджер отдела розничного бизнеса филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ОАО) в г. Владивосток Елена РУСАНОВА рассказывает, что за последние несколько месяцев были значительно снижены процентные ставки. Теперь они рассчитываются от 13,5% годовых и начисляются на остаток основного долга. Срок кредита увеличен до 30 лет, а первоначальный составляет от 10%. Теперь заявка будет рассмотрена в течение 3 дней.

Начальник управления розничного кредитования Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ указывает на возобновление ипотечного кредитования долевого строительства жилья. В настоящее время Дальневосточный банк ведет работу по аккредитации строительных компаний, а в ближайшее время планируется внедрить такие продукты, как «Рефинансирование», «Материнский капитал» и «Переменная процентная ставка».

В Банке «Интеза» к основным изменениям в области ипотечного кредитования относят изменение ставок и, в частности, введение фиксировано-плавающей ставки, изменение требований к доходу клиента. Специалисты Банка «Кедр» в ряду изменений условий ипотечного кредитования называют снижение процентных ставок и отмену комиссий. Свой доход заемщик может подтвердить не только справкой по форме 2-НДФЛ, но и справкой по форме банка. Кроме того, в мае введен новый продукт «Кредит на недвижимость за рубежом».

В мае Восточный экспресс банк осуществил запуск нового продукта "Новостройка-готовое жилье" для квартир в домах, построенных не ранее 2007 г.

С июня в офисах Сбербанка в Приморье предлагают кредитный продут - "Ипотечный плюс" на приобретение строящегося/построенного жилья в городах Санкт-Петербург, Псков и Калининград под одну из самых низких процентных ставок - от 10,5% в руб. и 8,8% в иностранной валюте.

Среди нововведений, произошедших в ипотечном кредитовании, начальник отдела организации кредитования малых форм и населения Приморского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Елена ФИНОГЕНОВА указывает дифференцированную процентную ставку, размер которой зависит от первоначального взноса и срока кредитования, полную отмену комиссии за рассмотрение кредитной заявки и открытие ссудного счета.

«На сегодняшний день потенциальных клиентов интересует приобретение как жилого дома с земельным участком, так и квартиры в многоквартирном жилом доме, - добавляет Елена Финогенова. - Большой интерес вызывают ипотечные кредиты на строительство жилого дома подрядным способом либо собственными силами, включая завершение начатого строительства жилого дома».

АИЖК не снижает обороты

2010 г. вновь вернул в продуктовую линейку ряда банков ипотеку по стандарту АИЖК (30% - первоначальный взнос, 30 лет - срок возможного займа, 65 лет - возрастной ценз, ставка - от 11,5 % годовых, привлечение 3-х созаемщиков). Одновременно и Региональные операторы Агентства продолжают активно работать на рынке кредитования. Например, сегодня в арсенале ОАО «Наш дом - Приморье» возможность установления процентной ставки от 10,5% годовых для тех, кто оформляет покупку жилья в «новостройке», от 11,25% - семьям с материнским капиталом. Специальные условия разработаны для военнослужащих в рамках программы «Военная ипотека».

Начальник управления ипотечными операциями ОАО «Наш дом - Приморье» Наталья ХВОРОСТЯНКО выделяет приоритеты своих клиентов при покупке недвижимости в кредит за 2009 г. Владельцами 2-комнатных квартир стали 39,5% семей, однокомнатных - 23,4%, приобрели 3-х комнатные квартиры 18,8% заемщиков, договор ипотеки на 4 комнаты оформили 7,8%. Как замечает специалист, практически все квартиры были куплены на вторичном рынке. Воспользовавшись кредитами от Регионального оператора АИЖК, приморцы смогли также стать собственниками жилых домов с земельными участками. Кроме того, в течение 2009 г. в ОАО «Наш дом - Приморье» поступили 33 заявки на получение субсидий, направляемых на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам.

В целом, по мнению экспертов, ипотека сможет реально заявить о себе, если процентная ставка по рублевому кредиту установится в размере 11% годовых, а в перспективе почти вдвое меньше - 6% годовых. А когда стоимость квадратного метра жилья станет равной 30-40 тыс. руб., за ипотечными кредитами в банки выстроятся очереди.