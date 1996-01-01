Будущие пенсионеры должны научиться доверять НПФ

Государство уделяет немало внимания развитию пенсионной системы. Но ни одно даже самое развитое государство не может в полном объеме обеспечить всех граждан пенсионного возраста. И здесь особо важным элементом становится негосударственное пенсионное обеспечение, которое во многих странах является основным способом.

Один раз в год до 31 декабря гражданин имеет право подать заявление о выборе управляющей компании, однако, как показывает практика, число поданных заявлений не изменяется, несмотря на все усилия Пенсионного фонда РФ и самих УК. На данный момент на территории ДФО находится всего 4 негосударственных пенсионных фонда (НПФ), что составляет 2,3% от общероссийского объема.

Обсуждение функционирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) стало главной темой научно-практического семинара «Пенсионная система ДФО: практика и потенциал», состоявшегося 3 июня в отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю.

На пути развития негосударственного пенсионного обеспечения стоит немало проблем, в то же время этот вид пенсионного обеспечения не исключает в будущем ответственности государства перед людьми, вышедшими на пенсию. «Есть определенные обязательства государства перед будущими пенсионерами, - говорит начальник департамента организации и контроля инвестиционных процессов Пенсионного фонда России Сергей ФОМИЧЕВ. - За счет более активного привлечения трудового населения в области негосударственного пенсионного обеспечения можно было бы снизить нагрузку государства по выплате пенсий. И сейчас это основная задача, которая активно обсуждается».

Сергей Фомичев затронул перспективу развития конкуренции между НПФ. По мнению докладчика из Москвы, различные фонды, которые будут конкурировать между собой, должны подстегивать развитие наиболее качественных, надежных, выгодных пенсионных продуктов. Но для развития конкуренции между НПФ должно появиться поле, на котором эта конкуренция будет развиваться. В настоящее время население относится к подобным организациям с большим недоверием, которое зачастую не могут преодолеть даже самые опытные работники НПФ.

Начальник операционного управления НПФ «Алмазная осень» Игорь АРХИПОВ в своем докладе выделил основные проблемы продвижения пенсионных продуктов. Среди них отсутствие четко сформированной информационной политики, рационального информационного потока со стороны государства, сложившееся негативное мнение о ходе пенсионной реформы, отсутствие возможности выбора НПФ в регионах, а также «тень 90-х» - после этого нелегкого периода многие люди просто не могут доверить свои сбережения кому-либо, кроме государственных структур.

Также среди проблем Игорь Архипов выделил отсутствие у населения культуры управления собственными средствами. «Чтобы позаботиться о высокой пенсии, человек должен стремиться к выполнению трех условий: повышать свою заработную плату, выбирать в качестве своего работодателя компанию, которая выплачивает «белую» заработную плату, и заботиться о защите своих денег от инфляции, в частности с помощью НПФ. Можно менять свое место работы, место жительства, но заработанные средства все равно будут поступать на прямой пенсионный счет, указанный в страховом пенсионном свидетельстве. И чем раньше каждый будущий пенсионер начнет накопление своих средств, тем значительнее будет коэффициент впоследствии. Но люди не доверяют негосударственным пенсионным фондам. Для того чтобы люди могли спокойно доверить свою будущую пенсию НПФ, нужно создать саморегулируемую организацию, которая первым делом выпустит единый справочник частных руководящих компаний НПФ с оценкой их деятельности, рассчитанной по единым критериям», - отметил докладчик.

Идеи «просвещения» населения в области планирования личного бюджета в ходе научно-практического семинара звучали неоднократно. Некоторые участники сошлись на том, что это очень важная задача, которую можно решить многими путями вплоть до введения школьного предмета, который бы учил ребят планировать свои финансы, в том числе и будущую пенсию. В свою очередь в активном развитии негосударственных пенсионных фондов должны принимать участие и работодатели, которые могли бы при приеме на работу каждого нового сотрудника спрашивать о том, в какой НПФ он хотел бы вступить.