Банковские вклады населения РФ в марте выросли на 1,6%

Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 апреля 2010 г. составили 7 трлн 797,7 млрд руб., увеличившись за месяц на 1,6%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На 1 января 2010 г. этот показатель составлял 7 трлн 485,0 млрд, на 1 марта - 7 трлн 671,7 млрд руб.

По сравнению с 1 апреля 2009 г. рост депозитов составил 25,8%. Доля Сбербанка в общем объеме рублевых и валютных банковских сбережений населения снизилась за март на 0,1 процентного пункта и составила на 1 апреля 49,3%.

На рублевых счетах в российских банках к 1 апреля 2010 г. было сосредоточено 5 трлн 953,6 млрд руб. (рост за год на 43,3%). Вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли составляли на 1 апреля 2010 г. 1 трлн 844,1 млрд руб. (снижение на 9,7%).