Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Время копить долгосрочно
Судя по обозначенной тенденции, вклады частных лиц останутся стабильной банковской составляющей. Банки, словно чувствуя, что пришло время долгосрочных депозитов, активно предлагают вклады сроком на 2 и 3 года.
Начальник отдела по работе с клиентами Балтийского Банка Развития Виктор ЗУЕВ считает, что объем средств, размещаемых гражданами в депозиты банков, будет увеличиваться. Особое доверие рублю плюс отсутствие других гарантированных инструментов говорит только за положительную динамику данного процесса. Доля долгосрочных вкладов будет увеличиваться, т.к. именно там будут более привлекательные ставки.
По словам начальника отдела депозитов и розничных услуг населению Примсоцбанка Натальи ЛОШАКОВОЙ, у клиентов ее банка наиболее востребованы вклады на срок от года и более. К ним прибегают 85% вкладчиков. В целом наметился рост долгосрочных вкладов (сроком более 1 года). Следуя интерсам вкладчиков в Примсоцбанке выводят на рынок новое предложение - вклад «Привлекательный» сроком на 2 и 3 года с минимальной суммой первоначального взноса 10 тыс. руб., ежемесячной капитализацией и расходованием причисленных процентов, а также с возможностью досрочного снятия денежных средств и сохранением причисленных процентов.
Руководитель направления «Вклады» Банка «ТРАСТ» Павел ИВАНОВ считает, что темп прироста объемов привлеченных банками вкладов может замедлиться. Основными причинами этого можно считать снижение привлекательности банковских вкладов из-за снижения процентных ставок, преодоление острой фазы кризиса и намечающийся возврат к «потребительскому» поведению людей. Тем не менее, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, именно банковские депозиты остаются для большинства граждан единственным способом сбережения и накопления денег.
В целом, распределение вкладов по срочности будет смещаться в сторону наибольших сроков. Банковская статистика свидетельствует о том, что наибольший объем вкладов открывается на срок от 1 до 3 лет. В 2010 г. ситуация кардинально не изменится. Доля таких вкладов останется на уровне 55-65% от общего объема привлеченных средств. Вклады, открываемые на срок более 3 лет, не пользуются особым вниманием вкладчиков: их доля не превысит 10% от общего объема.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- 1,5 миллиарда евро намерена вложить китайская корпорация в Приморье