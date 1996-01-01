Время копить долгосрочно

Судя по обозначенной тенденции, вклады частных лиц останутся стабильной банковской составляющей. Банки, словно чувствуя, что пришло время долгосрочных депозитов, активно предлагают вклады сроком на 2 и 3 года.

Начальник отдела по работе с клиентами Балтийского Банка Развития Виктор ЗУЕВ считает, что объем средств, размещаемых гражданами в депозиты банков, будет увеличиваться. Особое доверие рублю плюс отсутствие других гарантированных инструментов говорит только за положительную динамику данного процесса. Доля долгосрочных вкладов будет увеличиваться, т.к. именно там будут более привлекательные ставки.

По словам начальника отдела депозитов и розничных услуг населению Примсоцбанка Натальи ЛОШАКОВОЙ, у клиентов ее банка наиболее востребованы вклады на срок от года и более. К ним прибегают 85% вкладчиков. В целом наметился рост долгосрочных вкладов (сроком более 1 года). Следуя интерсам вкладчиков в Примсоцбанке выводят на рынок новое предложение - вклад «Привлекательный» сроком на 2 и 3 года с минимальной суммой первоначального взноса 10 тыс. руб., ежемесячной капитализацией и расходованием причисленных процентов, а также с возможностью досрочного снятия денежных средств и сохранением причисленных процентов.

Руководитель направления «Вклады» Банка «ТРАСТ» Павел ИВАНОВ считает, что темп прироста объемов привлеченных банками вкладов может замедлиться. Основными причинами этого можно считать снижение привлекательности банковских вкладов из-за снижения процентных ставок, преодоление острой фазы кризиса и намечающийся возврат к «потребительскому» поведению людей. Тем не менее, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, именно банковские депозиты остаются для большинства граждан единственным способом сбережения и накопления денег.

В целом, распределение вкладов по срочности будет смещаться в сторону наибольших сроков. Банковская статистика свидетельствует о том, что наибольший объем вкладов открывается на срок от 1 до 3 лет. В 2010 г. ситуация кардинально не изменится. Доля таких вкладов останется на уровне 55-65% от общего объема привлеченных средств. Вклады, открываемые на срок более 3 лет, не пользуются особым вниманием вкладчиков: их доля не превысит 10% от общего объема.