АТБ развивает дистанционные сервисы

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) совместно с ООО «Мобильные Платёжные Сервисы» запустил систему дистанционного банковского обслуживания «АТБ Платфон» (www.atb-online.ru) специально для участников зарплатных проектов.

Выполнять банковские операции без визитов в офисы банка на всей территории присутствия АТБ клиенты-физические лица смогут уже в мае. Пополнение карточного счета, осуществление переводов, зачисление средств со своего счета на любой другой, оплата услуг, пополнение мобильного кошелька – все эти сервисы будут доступны через Интернет или мобильный телефон при помощи специальных приложений или SMS. Дистанционное обслуживание сделает взаимодействие клиентов с банком простым и удобным.