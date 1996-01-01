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«ДельтаЛизинг» привлек кредит OPIC в $90 млн
Совет директоров OPIC (Корпорация по зарубежным частным инвестициям США) одобрил предоставление кредита лизинговой компании «ДельтаЛизинг» в размере $90 млн. Полученный кредит будет использован ЗАО «ДельтаЛизинг» для увеличения объемов лизингового финансирования малого и среднего бизнеса на территории России. Срок кредита составляет 7 лет.
Сотрудничество ЗАО «ДельтаЛизинг» и OPIC началось в 2005 году, когда была подписана кредитная гарантия на $9,75 млн. В 2007 году сотрудничество продолжилось, сумма сделки составила $20 млн. Третий кредит свидетельствует о позитивном опыте сотрудничества двух организаций, несмотря на непростые экономические условия, и подтверждает репутацию «ДельтаЛизинг» как надежного финансового партнера. «Новый кредит от OPIC является первым финансированием ЗАО «ДельтаЛизинг» после начала мирового финансового кризиса. Решение OPIC демонстрирует серьезное доверие наших кредиторов к деятельности компании, а также является сигналом для других потенциальных инвесторов о надежности и финансовой устойчивости ЗАО «ДельтаЛизинг», – прокомментировал генеральный директор «ДельтаЛизинг» Олег РАКИТСКИЙ.
Недорогие иностранные ресурсы, используемые «ДельтаЛизинг», позволяют предлагать выгодный и эффективный лизинг.
– Данный проект с «ДельтаЛизинг» позволит обеспечить доступное финансирование для малого и среднего бизнеса в России, которому в эти времена глобального финансового кризиса традиционная банковская система не может предложить выгодных условий для развития», – прокомментировал и.о. президента OPIC Лоренс Спинелли. – OPIC рада поддержать проект, который окажет позитивное влияние на развитие бизнеса в России».
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