Рейтинг Дальневосточного банка снова вырос

По данным РосБизнесКонсалтинга, Дальневосточный банк входит в сотню крупнейших банков России, в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Согласно данным Рейтингового агентства РосБизнесКонсалтинг на 01.01.2010 г. банк занимает 100-е место среди крупнейших банков России по чистым активам, кроме того, банк входит в сотню лучших банков России по депозитному портфелю (96-е место). По эффективности использования активов банк располагается на 44-м месте.

Наибольшего прогресса за 2009 г. банк достиг в рейтинге по ликвидным активам, переместившись со 132-го места на 92-е. Это объясняется тем, что совокупные ликвидные активы 500 лучших банков снизились на 11 %, в то время как Дальневосточный банк показал почти двукратный рост по этому показателю. Банк также входит в сотню банков с крупнейшим депозитным портфелем юридических лиц (91-е место). В 2009 году банку удалось сохранить кредитный портфель физических лиц на уровне прошлогоднего, благодаря чему стал возможен подъём на 12 позиций в рейтинге «Top500 банков по кредитам физлицам».

Достойные позиции банк сохраняет в рейтингах по величине прибыли (75-е), по кредитному портфелю юридических лиц (86-е место) и по депозитному портфелю юридических лиц (91-е).

Благодаря росту по большинству показателей Дальневосточному банку удалось улучшить позицию в сводном рейтинге универсальных банков. На 01.01.2010 Дальневосточный банк расположился на 76-м месте, поднявшись на 14 позиций.