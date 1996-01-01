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Рейтинг Дальневосточного банка снова вырос
По данным РосБизнесКонсалтинга, Дальневосточный банк входит в сотню крупнейших банков России, в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Согласно данным Рейтингового агентства РосБизнесКонсалтинг на 01.01.2010 г. банк занимает 100-е место среди крупнейших банков России по чистым активам, кроме того, банк входит в сотню лучших банков России по депозитному портфелю (96-е место). По эффективности использования активов банк располагается на 44-м месте.
Наибольшего прогресса за 2009 г. банк достиг в рейтинге по ликвидным активам, переместившись со 132-го места на 92-е. Это объясняется тем, что совокупные ликвидные активы 500 лучших банков снизились на 11 %, в то время как Дальневосточный банк показал почти двукратный рост по этому показателю. Банк также входит в сотню банков с крупнейшим депозитным портфелем юридических лиц (91-е место). В 2009 году банку удалось сохранить кредитный портфель физических лиц на уровне прошлогоднего, благодаря чему стал возможен подъём на 12 позиций в рейтинге «Top500 банков по кредитам физлицам».
Достойные позиции банк сохраняет в рейтингах по величине прибыли (75-е), по кредитному портфелю юридических лиц (86-е место) и по депозитному портфелю юридических лиц (91-е).
Благодаря росту по большинству показателей Дальневосточному банку удалось улучшить позицию в сводном рейтинге универсальных банков. На 01.01.2010 Дальневосточный банк расположился на 76-м месте, поднявшись на 14 позиций.
ДосьеОАО «Дальневосточный банк» входит в состав банковской группы ОАО «Всероссийский банк развития регионов», основным акционером которого является ОАО «НК «Роснефть». Занимает ведущие позиции практически во всех сегментах банковского бизнеса на Дальнем Востоке России. Банк располагает сетью филиалов в Приморском, Хабаровском, Красноярском крае, Сахалинской и Иркутской области.
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