Восточный экспресс банк оказался самым «активным» в регионе

Восточный экспресс банк вошел в первую сотню банков по размеру активов, составленную Forbes. Банк, сделавший ставку на розницу, занимает 63-ю строчку с активами в 51 млрд руб.

Кроме того, по итогам прошлого года Восточный экспресс вошел в число лидеров по приросту средств населения на банковских счетах, собрав 34 млрд 934,2 млн руб. (+95% за год). Напомним, что в 2009 г. амурский банк присоединил к себе московский Эталонбанк и томский банк «Движение», а в 2010 г. – пермский Камабанк.