Fitch присвоило рейтинг «ВВ» облигациям Якутии

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило облигациям Республики Саха (Якутия) финальный долгосрочный рейтинг «BB» по международной шкале и финальный национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA-(rus)», прогноз – «стабильный».

Министерство финансов Якутии разместило на ММВБ облигации с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга на сумму 2 млрд рублей, ориентир доходности – 9,6-10,1%. Организатором размещения является Промсвязьбанк. Срок обращения 3,5 года. Бумаги включены в котировальный список А1, вторичные торги начались на следующий день после размещения. Долгосрочный рейтинг самой республики-эмитента в национальной и иностранной валютах находятся на уровне «ВВ», прогноз – «стабильный».