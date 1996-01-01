Теперь – «НОМОС-РЕГИОБАНК»

Новое название Региобанка – Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК» используется в платежных и иных документах с 6 апреля 2010.

Решение о добавлении наименования группы «НОМОС» к имени «РЕГИОБАНК», а также об изменении типа общества с ЗАО на ОАО было принято 9 декабря 2009 года на общем годовом собрании акционеров банка. Как сообщили в банке, ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» подтверждает действительность всех заключенных ранее ЗАО «РЕГИОБАНК» договоров. Политика банка не изменится.