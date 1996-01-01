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УЛК наращивает лизинговый портфель
Величина лизингового портфеля ЗАО «Универсальная лизинговая компания» на 31.12.2009 г. составила 5 110,40 млн руб.
Стоимость новых договоров финансового лизинга, по которым в течение 2009 года началось финансирование, – 3 929,34 млн руб., по данному показателю компания заняла 15-е место в стране в ренкинге, проведенном профессором ГУ Высшей школы экономии РФ В.Д. Газманом. В данном исследовании приняли участие 94 крупнейшие лизинговые компании из 27 городов России.
Основными лизингополучателями УЛК остаются крупнейшие предприятия ДФО, такие как ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», ОАО «Дальмостострой», ЗАО «Артель старателей «Амур», ООО «ДальЛес Имущество», ОАО «Спасскцемент», ОАО «Теплоозерский цементный завод», ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Сусуманзолото», ООО СП «Аркаим», ОАО «Хабаровсккрайгаз», ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» и другие.
На предстоящий год руководством компании поставлена задача не только увеличения объема лизингового портфеля, но и улучшения его качества, привлечения новых перспективных клиентов, совершенствования механизма заключения и сопровождения сделки.
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