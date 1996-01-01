Возможно, ни один вид страхования не приближает столь явно понятие страховой культуры к реальной практике, как страхование бизнеса. И вовсе не потому, что предлагает какой-то эксклюзивный продукт, скорее, наоборот: в этот вид страхования включены многие традиционные виды страхования. Сам подход, предлагающий комплексную защиту от рисков при ведении бизнеса, позволяет вывести на новый уровень обычную практику деловых отношений. Это приобретает особое значение в нашей стране, где, по данным маркетологов, всего 7% юридических лиц имеют полисы страхования.

Статистика говорит о том, что Дальний Восток в этих цифрах не сильно отличается от остальной России, по крайней мере, в субъектах ДВ с наиболее развитым рынком страхования, например, в Приморском крае, этот показатель максимально приближен к общероссийским – 7,3%. Другое дело, выбор рисков. Впрочем, и здесь принципиальной разницы нет. Разве что некоторые риски пока так и не могут по большому счету вызвать интерес страхователей. Но это, полагают страховщики, вопрос не только экономический, но и культуры страхования в целом.

Коробочный продукт

Несмотря на классический набор рисков, говорить собственно о страховании бизнеса стали не так давно, и уж тем более нет такого понятия в принятой системе классификации. Тем не менее из 23 видов страхования, подлежащих лицензированию по закону, большинство, по сути, имеет отношение к страхованию бизнеса. «Понятие «страхование бизнеса» мы условно делим на две составляющие, – говорит генеральный директор Страхового дома «Восточные брокеры» Владимир ГРИЦЕНКО. – Страхование собственно бизнеса, т.е. на случай непредвиденных событий в производстве, в технологической цепочке, при эксплуатации машин и оборудования и страхование персонала и ответственности перед третьими лицами».

Определить круг компаний, работающих в сегменте страхования бизнеса, довольно сложно по одной простой причине: у каждого бизнеса свои риски и соответственно свой набор правил страхования. Именно поэтому, имея определенную специализацию, страховые компании практически всегда работают в рамках понятия «страхование бизнеса», как бы эти специализации ни отличалась. В итоге сформированный страховыми компаниями пакет, или, как называют его страховщики, «коробочный продукт», включает в себя многие классические виды страхования, в том числе страхование имущества, автопарка, не только ответственности перед третьими лицами, но и профессиональной ответственности. Помимо этого в него входят такие виды, как перерывы в производстве и, конечно, медицинское страхование.

При таком наборе видов страхования в одном пакете бизнес может чувствовать себя вполне защищенным, считают страховщики. Тем не менее предприниматели в целом не очень охотно страхуют свой бизнес. И если к защите имущества интерес явно ощущается, по крайней мере, авто и морской транспорт, оборудование, грузы, здания страхуются довольно активно, то ответственность – значительно реже, и уж совсем редки случаи страхования перерывов в производственной деятельности. По большому счету этот вид страхования на Дальнем Востоке, в отличие от западных регионов страны, можно сказать, только входит в практику. Собственно и для страховых компаний страхование ответственности часто оказывается не самым привлекательным видом, утверждают наблюдатели, по причине сложностей контроля над ситуацией. В результате просчитать все риски зачастую оказывается весьма затруднительно.

Несмотря на такое положение дел в данном сегменте, участники страхового рынка неплохо оценивают перспективы этого вида страхования. «Это тот продукт, – говорит заместитель директора филиала СК «Макс» во Владивостоке Ольга ГУРУЛЕВА, – который еще предстоит оценить. Для страховщиков интересно, когда продукт массовый, а пока сделки носят единичный характер, убыточность может оказаться довольно высокой». Тем не менее интерес к нему проявляют, прежде всего, крупные страховые компании. «Для страховщиков это интересный вид страхования, – говорит Евгений ШКАРУПА, заместитель директора по корпоративному страхованию приморского отделения Росгосстраха, – он менее убыточен, чем ОСАГО. А небольшая убыточность ведет к невысоким тарифам, что в свою очередь делает его еще более привлекательным для клиентов».

От заблуждений к целесообразности

Не секрет, что в последние годы активно росли объемы, прежде всего, обязательных видов страхования, в том числе залогового имущества по требованию банка. Именно поэтому наибольшую активность в этих видах страхования проявляли «закредитованные» виды бизнеса, например, торговый, рыбодобывающий и другие. При этом клиентами страховых компаний в этом виде страхования становятся, как правило, и крупные компании, и предприятия малого и среднего бизнеса.

«Более всего необходимостью страхования озабочены руководители крупных предприятий, – говорит Владимир Гриценко, – хотя бы потому, что у них есть на это средства. Малый и средний бизнес на вопросы страхования меньше обращает внимания отчасти потому, что у них нет на это средств, а в большей степени потому, что находятся под влиянием расхожих заблуждений – это дорого и страховщики не заплатят. К тому же малый и средний бизнес зачастую не знает весь ассортиментный ряд видов страхования, не знает, что можно застраховать свое имущество не по полному набору рисков, а по отдельным рискам, что конечно же дешевле. Зачем страховать свое имущество от кражи со взломом, грабежа и разбоя, если у вас очень хорошая охрана, да и воровать ваше оборудование нет никакого смысла. Зачем страховать ваш цех от стихийных бедствий, если вы знаете, что ни ливень, ни огонь ему не страшны».

Одной из наиболее серьезных проблем страхования бизнеса эксперты называют недострахование, когда страхователи намеренно снижают стоимость страхуемого объекта. Именно из этой проблемы в первую очередь возникают ситуации несоответствия выплат реальным потерям при наступлении страховых случаев.

– Страхование – это элемент экономической образованности, – говорит директор Дальневосточного филиала СК «СОГАЗ» Юрий ШАТОВ – целесообразности тех или иных действий предприятия. А этого как раз и не хватает. Руководители предприятий не всегда достаточно хорошо понимают экономику своего затратного механизма. В структуре себестоимости страховые платежи должны составлять определенную долю, тем более если это затраты, выводимые из-под налогообложения. Они просто осваиваются, перекрывая определенные риски. К сожалению, на практике зачастую закладывается такая строка при формировании структуры себестоимости, что страхователи не могут получить каких-то бонусов, дивидендов и т.д. Разработка более совершенной методики оценки налоговой нагрузки является условием принятия адекватных управленческих решений, обеспечивающих развитие экономики, в том числе и приоритетных видов деятельности.

Страховые продукты остаются неизменными

Сегодня кризис все реже вспоминают, в том числе и на страховом рынке. Страховщики отмечают некоторое оживление после резкого снижения прошлого года. Одним из последствий кризиса для страховых компаний стали изменения, коснувшиеся клиентской базы. Часть клиентов исчезла с рынка, а часть отдала предпочтение устойчивым надежным компаниям. В этой ситуации сокращения клиентской базы рынок столкнулся с беспрецедентным демпингом, чем пользовались в первую очередь страховые компании с сомнительной устойчивостью.

– Последние пару лет перед кризисом рынок активно рос в основном за счет юридических лиц, – говорит Евгений Шкарупа, – компании набирали портфели. Но если портфель вырос, то в следующем году неизбежно вырастут выплаты. В 2008 году рынок резко схлопнулся, и многие компании столкнулись с тем, что рост портфеля стал снижаться, а убыточность росла. В этой ситуации они использовали демпинг, заключая сделки по неадекватным ценам. Портфель вырос, но убытки в итоге выросли еще больше. Эта цепочка конечна, и компании таким образом сами загоняют себя в ловушку. Именно поэтому устойчивые компании не шли по пути демпинга. У Россгосстраха в этом отношении политика консервативная, мы сохранили свое положение на рынке.

Оживление ощущается пока не во всех видах страхования, но то, что сейчас заметен некоторый рост даже в добровольных видах страхования, отмечают практически все страховщики. С начала 2010 года наблюдается интерес к страхованию имущества предприятий без участия банков. Страховщики говорят о явном росте сделок по добровольному медицинскому страхованию, кроме того, некоторые изменения, коснувшиеся строительного рынка, повысили интерес к страхованию рисков в строительстве.

В то же время перемены посткризисного рынка не коснулись собственно страховых продуктов. Компании пересматривали тактику и даже стратегию, снижали тарифы, смягчали условия, но новинок в качестве антикризисных мер для страхования бизнеса предложено не было. «Принципиально новое в страховании сложно что-либо придумать, – говорят страховщики, – в мире все уже давным-давно придумано и сложившаяся система остается вполне эффективной».