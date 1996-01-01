ВТБ верен клиенту

Владивостокский филиал ВТБ уверенно занимает 4-е место среди 55 подразделений банка по России.

В ходе пресс-конференции, организованной для деловых СМИ Приморья, Алексей СОЛОДУШКО, управляющий филиалом ОАО «Банк ВТБ в г. Владивостоке», рассказал об основных тенденциях в развитии банка в 2009 г. и определил приоритеты года наступившего.

За 2008-2009 г. объем выдач кредитов корпоративным клиентам банка в Приморье составил 10 млрд 200 млн руб. Наступивший 2010 год, по мнению Алексея Солодушко, открывает перед банком новые возможности. Являясь одним из самых динамичных подразделений банка в стране, Владивостокский филиал ВТБ планирует в течение года увеличить объемы финансирования предприятий региона в 2 раза за счет расширения лимитов самостоятельного кредитования. Банк по-прежнему намерен вкладывать значительные средства в развитие бизнеса в Приморье, а значит, оставаться рядом со своим клиентом.