«Электронный инкассатор» уже в Хабаровске

Дальневосточный банк Сбербанка России ввел в эксплуатацию устройство самообслуживания – «Электронный инкассатор».

Устройство позволяет осуществлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сдачу выручки на хранение с дальнейшей доставкой денежных средств в банк и зачислением их на счета клиентов. В Хабаровске заработали сразу два таких устройства – в Мегацентре «НК СИТИ» и ТЦ «Техноград».

Как отметил директор управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов и малого бизнеса Дальневосточного банка Сбербанка России Дмитрий ЕЛИЗАРОВ, услуга «Электронный инкассатор» на банковском рынке относительно новая. Первые подобные системы появились в России всего четыре года назад. Для предприятий, расположенных в торговых центрах, где установлены «Электронные инкассаторы», они выступают реальной альтернативой, позволяющей экономить время. Ведь основным преимуществом новой услуги является возможность сдавать торговую выручку в банк в удобное для клиента время.

Сегодня подобные устройства Сбербанка уже действуют в нескольких торговых центрах Владивостока, Артема, Благовещенска.