Далькомбанк сотрудничает с "конкурентом"

ОАО "Далькомбанк" первый банк в России, который выдал кредит микрофинансовой организации, Фонду Поддержки Малого Предпринимательства "Каунтерпарт Бизнес Фонд", оформив в обеспечение залог имущественных прав (переуступку прав требования по выданным займам).

По словам специалистов банка, самым сложным в начале сотрудничества с "Каунтерпарт Бизнес Фондом" было преодоление психологического барьера "Микрофинансовая организация - конкурент". Между ОАО "Далькомбанк" и ФПМП "Каунтерпарт Бизнес Фонд" заключено генеральное соглашение о сотрудничестве. Планируется совместное участие в различных программах.