Денежные переводы

Все мы сталкивались хотя бы раз в жизни с необходимостью отправить или получить денежный перевод. Выбор способа отправки денежных средств при отсутствии знакомых, направляющихся в нужное нам место, тем более таких, которым мы доверяем, сводится к трем вариантам: первый - банковский перевод, второй - использование одной из систем быстрых денежных переводов - вновь через банк (в России до сих пор только "через банк", за рубежом можно и из магазина, если тот имеет договор с соответствующей системой), но без открытия счета и "мгновенно" (как нас уверяет реклама). Или с помощью старой доброй Почты России.

Переводы, выполняемые с открытием или без открытия банковского счета (разницы с точки зрения платы может и не быть - в зависимости от банка), идеально подходят тем, кого вполне устраивает скорость в два-три дня или кому в обязательном порядке необходимо сделать перевод на расчетный счет другого физического или юридического лица. Однако и этим людям при выборе банка-отправителя не лишним будет, особенно при переводах за границу, обратить внимание на количество его банков-корреспондентов. В любом случае окончательный вариант срока доставки перевода будет варьироваться в сторону увеличения/уменьшения в зависимости от места назначения денежных средств (разница в часовых поясах, наличие выходных и праздничных дней и т.п.).

Что касается платы то, исходя из того, что комиссия за перевод в другое отделение или филиал того же банка, как правило, на 0,5 - 1% ниже, чем в сторонний банк, и берется в большинстве случаев единожды и только с отправителя (в отличие от межбанковских переводов, когда к процентам за перевод, взимаемым с отправителя, добавляется плата за выдачу денег, берущаяся с получателя), желательно перед выбором банка, особенно при необходимости перевода по России, поинтересоваться наличием его офисов в пункте назначения денежных средств. В целом разброс комиссий на банковские переводы по банкам Хабаровска варьируется от 0% до 2,5%.(Более подробную информацию вы можете найти в таблице).

В этом случае, когда у вас нет в запасе 2-3-х дней на помощь придут "быстрые переводы". Благо их система получила и у нас широкое распространение. При этом нужно иметь в виду, что деньги могут пересылаться только в пределах одной системы, то есть отправить денежные средства можно только в ту страну и в тот город, где есть агенты или представители системы. В России деньги пересылаются только между банками, которые заключили соглашение с той или иной системой и выступают ее агентами. Стандартный срок - от нескольких минут до одних суток.

При переводе денег из/в Россию или внутри страны переводы осуществляются только между физическими лицами. Все переводы по территории России могут осуществляться только в рублях, за рубеж принимаются в иностранной валюте. Частные переводы не должны быть связаны с предпринимательской, инвестиционной деятельностью или приобретением прав на недвижимое имущество (в чем вы и должны расписаться, оформляя перевод). При отправке международного валютного перевода, кассиру в банке требуется предъявить либо справку о приобретении иностранной валюты, либо таможенную декларацию с отметкой таможни о ввозе валюты на территорию России.

Сегодня в Хабаровском крае представлены 5 из наиболее известных систем быстрых денежных переводов, из них три международные - MoneyGram, Western Union и Travelex и две более "локальные" - СТБ-Экспресс (действует на территории России и Украины) , "Быстрая почта" от Импэксбанка ( позволяет осуществлять денежные переводы по России, в страны СНГ и Турцию). Отдельно выделим упомянутую ранее Почту России.

Досье Самой обширной сетью обладает Western Union. Ее отделения можно найти в 190 странах мира, MoneyGram - в 165, Travelex - в 97. Внутри России, исключая почту, отделения которой есть, наверное, в каждом даже самом богом забытом уголке нашей страны, пункты Western Union имеются в более чем в 150 городах России, MoneyGram - более чем в 120, СТБ-Экспресс - в 98, "Быстрой почты" от Импэксбанка - в 46, а системы Travelex (на базе отделений Росбанка) - в 15.

Тарифы перечисленных выше систем колеблются в пределах от 1,5% до 6% при переводах по России и от 2% до 15% при валютных переводах за рубеж. Самой дорогой с точки зрения базовых тарифов является обычная почта, где берут 8 копеек за каждый переводимый полный или неполный рубль, т.е. фактически 8%. В ряде систем процент плавающий и зависит от суммы. Так, в Western Union или MoneyGram установлена сетка, по которой берутся не проценты, а фиксируется величина комиссии за перевод сумм, лежащих в определенных диапазонах. Плата за перевод, как правило, не зависит от направления и удаленности страны.

Принципиальное различие существует только между валютными и рублевыми переводами, то есть переводами за пределы России и внутри страны, в большинстве систем для них предусмотрены отдельные тарифы и только в Travelex проценты комиссии за переводы в рублях и валюте одинаковы - 4%. Стоит обратить внимание на произошедшее этой осенью значительное снижение расценок Western Union и MoneyGram на денежные переводы по России и в страны СНГ (и в том и другом случае примерно на треть). Теперь комиссия Western Union за пересылку суммы до $ 100 составляет $ 6 вместо $ 13 (MoneyGram - $ 6 вместо $12), при переводе от $ 100 до $ 200 -$ 8 вместо $ 20 в Western Union ($ 9 вместо $ 20 - в MoneyGram). Однако комиссионные отечественных систем (актуально для менее состоятельных наших сограждан) в $ 2-3 за перевод суммы до $ 100, по-прежнему, являются более чем конкурентоспособными по отношению к мировым перевозчикам при переводах по территории РФ.

Статистические данные, полученные от Хабаровского филиала Альфа-Банка, показывают, что в процентном выражении большинство денежных переводов из Хабаровска приходится на переводы в страны ближнего зарубежья (50%), далее следуют переводы по России (40%), и 10% всех переводов составляют переводы в страны дальнего зарубежья. Суммарная статистика по всем банкам Хабаровского края с большой долей вероятности повторяет вышеприведенную.

Прямого законодательного ограничения размера переводов в рублях по территории РФ не существует, но отдельные системы быстрых переводов устанавливают его самостоятельно. Так, в СТБ-Экспресс он равен, к примеру, 599999,99 руб. Максимальный размер перевода в валюте за границу для резидентов РФ установлен в размере $ 2000 в сутки. Минимальный размер суммы перевода в рассматриваемых системах не оговаривается, отправят и один цент, только плата за него будет как за $ 100.

И как итог - думайте сами, решайте сами. Главное, что есть из чего выбирать.