Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне полюбили ПИФы
В конце ноября агентство "РБК-Рейтинг" опубликовало список 30 ПИФов, показавших за последние три месяца самую высокую доходность.
По состоянию на 25 ноября наибольший доход принес пай фонда "Максвелл Капитал" - 26,97%. На втором месте оказался фонд "Капитал" с доходностью в 21,55%, а на третьем -"Солид-Инвест (18,82%). На последнем месте оказался фонд "ФСК-ТРАСТ" под управлением УК "Финансовая сберегательная компания", который показал доходность в 10,85%.
Как отмечает "РБК-Рейтинг", наибольший рост стоимости за последние три месяца был у фонда "Финансист" (3,91%) под управлением Промышленно-строительного банка. Следующим оказался паевой фонд "Метрополь Зевс", управлением которого занимается компания "Метрополь", - рост стоимости пая этого фонда составил 2,34%. Замыкает тройку лидеров фонд "Альфа-Капитал Облигации Плюс" под управлением "Альфа-Капитал", рост составил 2,20%.
По данным "РБК-Рейтинг", тройка лидеров по доходам представлена облигационными фондами, тогда как раньше большинство фондов ориентировались на акции или смешанные инвестиции. "В этом нет ничего удивительного: последние две недели на российском рынке акций отмечается серьезное падение, - сказал управляющий фондами Maxwell Сергей УСИЧЕНКО. - Мы успели выйти из этих позиций и перейти в корпоративные облигации, которые сейчас приносят хороший доход. Прежде всего это ценные бумаги первого и третьего эшелонов - компаний вроде "Русала", "Москвы", "Балтимора", "ТинькофИнвеста", "Пит-Инвестментса".
Участники рынка отмечают и еще одну тенденцию: россияне стали активнее вкладывать в ПИФы и все чаще предпочитают этот способ финансовых вложений простым депозитам. "В настоящий момент мы наблюдаем серьезный приток новых клиентов, а стоимость активов фонда "Максвелл Капитал", по данным на 1 декабря, превысила 100 млн руб., - говорит г-н Усиченко. - На мой взгляд, это связано с тем, что по сравнению с простыми банковскими депозитами соотношение доходность/риск у ПИФов существенно лучше. В среднем ставка по депозиту в настоящий момент составляет порядка 8%, тогда как паевой фонд может принести доход в 20-30%, при этом риски этого вида вложений стабильно снижаются".
По мнению экспертов, Россия сейчас развивается в том же направлении, что и финансовые рынки развитых стран. В настоящий момент на Западе ПИФы являются очень популярным финансовым инструментом, и сейчас до них вполне дорос и российский рынок. По мере накопления избыточных средств у рядовых инвесторов перед ними встает резонный вопрос о том, куда их инвестировать. Банковские депозиты приносят слишком маленький доход, и поэтому обычно деньги вкладываются в фондовый рынок.
Проблема заключается в том, что для небольших игроков самостоятельная покупка ценных бумаг крайне затруднительна: даже если у обывателя достаточно профессионализма для того, чтобы самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке ценных бумаг, каждая покупка акций или облигаций у брокера будет обходиться ему слишком дорого. ПИФы же в этой ситуации являются очень доступным инструментом.
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО