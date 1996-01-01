Россияне полюбили ПИФы

В конце ноября агентство "РБК-Рейтинг" опубликовало список 30 ПИФов, показавших за последние три месяца самую высокую доходность.

По состоянию на 25 ноября наибольший доход принес пай фонда "Максвелл Капитал" - 26,97%. На втором месте оказался фонд "Капитал" с доходностью в 21,55%, а на третьем -"Солид-Инвест (18,82%). На последнем месте оказался фонд "ФСК-ТРАСТ" под управлением УК "Финансовая сберегательная компания", который показал доходность в 10,85%.

Как отмечает "РБК-Рейтинг", наибольший рост стоимости за последние три месяца был у фонда "Финансист" (3,91%) под управлением Промышленно-строительного банка. Следующим оказался паевой фонд "Метрополь Зевс", управлением которого занимается компания "Метрополь", - рост стоимости пая этого фонда составил 2,34%. Замыкает тройку лидеров фонд "Альфа-Капитал Облигации Плюс" под управлением "Альфа-Капитал", рост составил 2,20%.

По данным "РБК-Рейтинг", тройка лидеров по доходам представлена облигационными фондами, тогда как раньше большинство фондов ориентировались на акции или смешанные инвестиции. "В этом нет ничего удивительного: последние две недели на российском рынке акций отмечается серьезное падение, - сказал управляющий фондами Maxwell Сергей УСИЧЕНКО. - Мы успели выйти из этих позиций и перейти в корпоративные облигации, которые сейчас приносят хороший доход. Прежде всего это ценные бумаги первого и третьего эшелонов - компаний вроде "Русала", "Москвы", "Балтимора", "ТинькофИнвеста", "Пит-Инвестментса".

Участники рынка отмечают и еще одну тенденцию: россияне стали активнее вкладывать в ПИФы и все чаще предпочитают этот способ финансовых вложений простым депозитам. "В настоящий момент мы наблюдаем серьезный приток новых клиентов, а стоимость активов фонда "Максвелл Капитал", по данным на 1 декабря, превысила 100 млн руб., - говорит г-н Усиченко. - На мой взгляд, это связано с тем, что по сравнению с простыми банковскими депозитами соотношение доходность/риск у ПИФов существенно лучше. В среднем ставка по депозиту в настоящий момент составляет порядка 8%, тогда как паевой фонд может принести доход в 20-30%, при этом риски этого вида вложений стабильно снижаются".

По мнению экспертов, Россия сейчас развивается в том же направлении, что и финансовые рынки развитых стран. В настоящий момент на Западе ПИФы являются очень популярным финансовым инструментом, и сейчас до них вполне дорос и российский рынок. По мере накопления избыточных средств у рядовых инвесторов перед ними встает резонный вопрос о том, куда их инвестировать. Банковские депозиты приносят слишком маленький доход, и поэтому обычно деньги вкладываются в фондовый рынок.

Проблема заключается в том, что для небольших игроков самостоятельная покупка ценных бумаг крайне затруднительна: даже если у обывателя достаточно профессионализма для того, чтобы самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке ценных бумаг, каждая покупка акций или облигаций у брокера будет обходиться ему слишком дорого. ПИФы же в этой ситуации являются очень доступным инструментом.