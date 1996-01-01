ВЭБу разрешили купить одну акцию ЗАО «Терминал Владивосток"

Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» одобрил продажу Внешэкономбанку (ВЭБ) одной акции ЗАО «Терминал Владивосток». Предполагается, что данная сделка станет первым этапом в предоставлении Внеш-экономбанком акционерного финансирования ЗАО «Терминал Владивосток» - специально созданной проектной компании по строительству нового аэровокзального комплекса в международном аэропорту Владивостока. Помимо предоставления кредитных средств в объеме 3,6 млрд руб. сроком до 15 лет ВЭБ планирует также участие в акционерном капитале ЗАО посредством выкупа допэмиссии акций общества в 2010 г.