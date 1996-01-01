Росбанк и BSGV лизинг запускают совместный продукт "Лизинг для клиентов малого и среднего бизнеса"

С 4 мая 2010 г. клиенты малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новым продуктом Росбанка "Лизинг для клиентов малого и среднего бизнеса", разработанным совместно с компанией BSGV ЛИЗИНГ.

Данное предложение позволит представителям малого и среднего бизнеса получить среднесрочное финансирование в размере до 30 млн руб. на срок до 60 месяцев для приобретения и обновления коммерческого, грузового, представительского автотранспорта, оптимизации системы сбыта и доставки продукции. Предметами лизинга выступают новые отечественные и иностранные автомобили, приобретаемые у официальных дилеров. Благодаря новой услуге предприятия смогут оптимизировать налоговые выплаты при инвестициях в основные средства и избежать необходимости оформления дополнительного залога имущества.

"При разработке лизингового продукта для малого и среднего бизнеса мы использовали опыт компании BSGV ЛИЗИНГ, которая имеет прочные партнерские отношения с представительствами известных европейских автоконцернов. Уверен, сотрудничество Росбанка и BSGV ЛИЗИНГ позволит нашим клиентам получать финансирование на выгодных условиях", - отметил директор Приморского филиала ОАО АКБ "РОСБАНК" Андрей ФРОЛОВ.

Генеральный директор BSGV ЛИЗИНГ Сергей РАЙЛЕЯН так прокомментировал запуск нового продукта: "Для дальнейшего развития компаниям малого и среднего бизнеса в России требуется финансирование, а лизинг, как известно, является оптимальным инструментом инвестирования в основные средства компании. Полагаю, что клиенты смогут по достоинству оценить преимущества нашего продукта и останутся довольны качеством услуг".

Досье Росбанк - финансовый институт, основанный в 1993 г. В 2008 г. банк вошел в состав Группы Societe Generale. В настоящее время Группа владеет 64,7% акций банка. По состоянию на 1 апреля 2010 г. собственный капитал Росбанка составил 43 млрд руб., а суммарные активы - 1,2 трлн руб. Разветвленная сеть продаж включает более 600 отделений в 70 регионах РФ. На сегодняшний день в Росбанке обслуживаются и проводят операции по счетам около 44 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. С 2005 г. более 24 тыс. предпринимателей МСБ получили кредитные ресурсы банка на общую сумму порядка 30 млрд руб.

BSGV ЛИЗИНГ (ООО "БСЖВ ЛИЗИНГ") - 100%-ная дочерняя компания Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) - универсальная лизинговая компания, основана в 2003 г., предоставляет лизинговые услуги на всей территории России. Осуществляет финансирование автотранспорта, оборудования, ж/д транспорта, коммерческой недвижимости.