www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.4 р. 100 JPY: 58.68 р.
EUR: 76.21 р. 10 CNY: 95.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Росбанк и BSGV лизинг запускают совместный продукт "Лизинг для клиентов малого и среднего бизнеса"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 4 мая 2010 г. клиенты малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новым продуктом Росбанка "Лизинг для клиентов малого и среднего бизнеса", разработанным совместно с компанией BSGV ЛИЗИНГ.

Данное предложение позволит представителям малого и среднего бизнеса получить среднесрочное финансирование в размере до 30 млн руб. на срок до 60 месяцев для приобретения и обновления коммерческого, грузового, представительского автотранспорта, оптимизации системы сбыта и доставки продукции. Предметами лизинга выступают новые отечественные и иностранные автомобили, приобретаемые у официальных дилеров. Благодаря новой услуге предприятия смогут оптимизировать налоговые выплаты при инвестициях в основные средства и избежать необходимости оформления дополнительного залога имущества.

"При разработке лизингового продукта для малого и среднего бизнеса мы использовали опыт компании BSGV ЛИЗИНГ, которая имеет прочные партнерские отношения с представительствами известных европейских автоконцернов. Уверен, сотрудничество Росбанка и BSGV ЛИЗИНГ позволит нашим клиентам получать финансирование на выгодных условиях", - отметил директор Приморского филиала ОАО АКБ "РОСБАНК" Андрей ФРОЛОВ.

Генеральный директор BSGV ЛИЗИНГ Сергей РАЙЛЕЯН так прокомментировал запуск нового продукта: "Для дальнейшего развития компаниям малого и среднего бизнеса в России требуется финансирование, а лизинг, как известно, является оптимальным инструментом инвестирования в основные средства компании. Полагаю, что клиенты смогут по достоинству оценить преимущества нашего продукта и останутся довольны качеством услуг".

Досье

Росбанк - финансовый институт, основанный в 1993 г. В 2008 г. банк вошел в состав Группы Societe Generale. В настоящее время Группа владеет 64,7% акций банка. По состоянию на 1 апреля 2010 г. собственный капитал Росбанка составил 43 млрд руб., а суммарные активы - 1,2 трлн руб. Разветвленная сеть продаж включает более 600 отделений в 70 регионах РФ. На сегодняшний день в Росбанке обслуживаются и проводят операции по счетам около 44 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса. С 2005 г. более 24 тыс. предпринимателей МСБ получили кредитные ресурсы банка на общую сумму порядка 30 млрд руб.

BSGV ЛИЗИНГ (ООО "БСЖВ ЛИЗИНГ") - 100%-ная дочерняя компания Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) - универсальная лизинговая компания, основана в 2003 г., предоставляет лизинговые услуги на всей территории России. Осуществляет финансирование автотранспорта, оборудования, ж/д транспорта, коммерческой недвижимости.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru