АТБ присоединил два дальневосточных банка

7 мая успешно завершилось присоединение к Азиатско-Тихоокеанскому Банку двух дальневосточных банков - ОАО "Колыма-банк" и ОАО "Камчатпромбанк".

Еще в феврале общее собрание акционеров утвердило договор о присоединении банков, и объединенный банк приступил к работе под единым названием - "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО). Размер сети теперь составляет более 140 подразделений в 14 субъектах РФ, собственный капитал банка - 4 млрд руб., активы превысили 35 млрд руб.