Лидеры получат скидки

Дальневосточный банк Сбербанка России объявил о проведении с 1 мая по 1 сентября конкурса среди предпринимателей и юридических лиц.

Как сообщили в пресс-центре Дальневосточного Сбербанка, участниками конкурса могут стать представители малого бизнеса, имеющие счета в отделениях Сбербанка России, расположенных на территории Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей.

Определение победителей будет осуществляться по четырем номинациям:

"За стабильный бизнес" - критерием отбора являются наибольшие среднедневные остатки на расчетных, текущих, бюджетных и депозитных счетах (рубли + инвалюта) за период проведения конкурса.

"За развитие бизнеса" - критерием отбора является среднемесячный остаток ссудной задолженности, сложившийся в период проведения конкурса.

"За перспективный бизнес" - критерием отбора является наибольшее количество потребляемых банковских услуг клиентом на дату окончания конкурса.

Главная номинация - "Лидер малого бизнеса". Здесь победитель выбирается среди клиентов, использующих услуги банка в комплексе.

Призами для победителей станут скидки на расчетно-кассовое обслуживание и минимальные ставки при кредитовании.