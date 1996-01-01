"Истроссо" вернули лицензию

"Росстрахнадзор", за полтора месяца отозвавший лицензии у примерно 240 страховщиков в связи с их недостаточной капитализацией, отменил это решение в отношении хабаровского ООО "Страховая компания "Истроссо"". Соответствующий приказ "Росстрахнадзора" (№106) издан 25 октября.

В августе-сентябре "Росстрахнадзор" издал два приказа об отзыве лицензий у страховщиков, чьи уставные капиталы не соответствовали закону о страховом деле. 16 августа права работать на рынке лишилась 151 компания, 20 сентября - еще 94. Позднее "Росстрахнадзор" вернул лицензии примерно 10 страховщикам.

4 октября "Истроссо" направила в Росстрахнадзор документы, подтверждающие увеличение капитала в соответствии с требованиями закона о страховом деле до 1 июля 2004 г. В связи с этим надзор отменил действие приказа об отзыве лицензии (№38 от 20 сентября) в отношении этого страховщика. За нарушение сроков оповещения об увеличении капитала к компании будут применены предусмотренные законодательством санкции.