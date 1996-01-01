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Автогражданская десятка
За 9 месяцев 2004 г. 10 лидирующих по поступлениям в обязательной "автогражданке" страховщиков собрали 23,15 млрд руб. - более 67,2% всей национальной премии по ОСАГО.
Лидеров возглавил холдинг "Росгосстрах", компании которого собрали 11,312 млрд руб., или 32,8% всей премии. Доля ОСАГО в портфеле "Росгосстраха" составила почти 49%. Это следует из показателей российских страховщиков за 9 месяцев 2004 г., обнародованных 30 ноября "Росстрахнадзором".
В целом обязательным страхованием автогражданской ответственности (ОСАГО) в России в январе-сентябре 2004 г. занималось 165 компаний. Десятку лидеров по объемам поступлений в этом сегменте рынка составили:
1. Холдинг "Росгосстрах" - 11,312 млрд руб. премии, 32,8% от общего объема премии по ОСАГО в России, доля ОСАГО в портфеле - 49%;
2. "РЕСО-Гарантия" - соответственно 3,55 млрд руб., 10,3% и 31,5%;
3. "Ингосстрах" - 1,89 млрд руб., 5,49% и 15,47%;
4. "Страховая группа "Cпасские ворота" - 1,25 млрд руб., 3,62% и 57,82%;
5. "Страховая компания правоохранительных органов" - 1,175 млрд руб., 3,41% и 71,59%;
6. "Военно-страховая компания" - 961,144 млн руб., 2,79% и 16,25%;
7. "МАКС" - 855,125 млн руб., 2,48% и 15,23%;
8. "РОСНО" - 824,082 млн руб., 2,39% и 13,07%;
9. "НАСТА-Центр" - 700,532 млн руб., 2,03% и 28,78%;
10. "АльфаСтрахование" - 634,102 млн руб., 1,84% и 14,97%.
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