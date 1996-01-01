Юань и рубль не пара

Властные структуры России и Китая в течение марта - апреля нынешнего года буквально "вбрасывали" в новостные потоки разнородную информацию о создании возможной торговой пары "рубль-юань".

Финансисты КНР говорили об идее открытия торгов юанем в парах с рублем и некоторыми другими валютами для повышения доли китайской валюты в международных сделках. В настоящее время торги по юаню проходят в парах с долларом, евро, йеной и фунтом стерлингов. Более того, китайское правительство предлагало РФ проводить торги по юаню на российских биржах, а по рублям - в КНР. Даже министр финансов Алексей КУДРИН обещал подумать о том, чтобы добавить юань в структуру российских резервов, которые в основном состоят из долларов и евро. Но буквально несколько дней спустя заметил, что, пока юань неконвертируемый, необходимость в такой мере небольшая.

Досье 28-29 апреля в китайском городе Ханчжоу прошло 11-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой сфере РФ и КНР. Стороны отметили динамичный процесс открытия структурных подразделений российских и китайских банков. Банк ВТБ скоро откроет филиал в Шанхае, МДМ-банк имеет свое представительство в Пекине, три банка Китая готовятся открыть свои филиалы в Москве. Сбербанк подал заявку на открытие филиала в Пекине. Но на сегодняшний день более 85% сделок осуществляется с использованием кросс-курса. На заседании, также, обсуждались и вопросы взаимодействия в сфере платежных систем и расчетов с использованием пластиковых карт. Активное развивается совместный проект российской платежной системы Юнион кард, китайской China UnionPay и ОАО "Еврофинанс Моснарбанк".

Наши эксперты подсказали "ЗР" реальную подоплеку таких заявлений со стороны Китая. Генеральный директор ООО "Финам-Владивосток" Иван НАГИБИН полагает, что их целью были только интенсификация взаимной торговли между Россией и КНР и облегчение ее для частных компаний. В действительности технический процесс появления на российской бирже пары "юань-рубль" может быть осуществлен за несколько дней. Все зависит от политической воли... но ее пока нет.

Если же юань станет свободно конвертируемой валютой, то он начнет резко укрепляться, что соответственно снизит его конкурентоспособность на внешних рынках. Пока власти КНР искусственно проводят политику слабого юаня, что вызывает недовольство в первую очередь США.

Тем временем коммерческие банки Дальнего Востока активно развивают операции в юанях, пользуясь определенным законом - приграничным статусом. Так, объемы сделок сместились в сторону азиатских стран, за исключением (и за счет) Японии. Именно там имеет хождение юань. Наши эксперты замечают, что средний и малый бизнес с японского автомобильного направления постепенно смещается на другие рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как правило, это Китай, Тайвань и Гонконг. Ассортимент, за который приходится расплачиваться юанем (хотя доллар все же превалирует в системе банковских расчетов), самый большой: от продуктов питания до изделий тяжелого машиностроения. За последние 2 года объем таких сделок вырос на 30%. Это обстоятельство лишь подчеркивает специфику Дальневосточного региона. Хотя нельзя забывать, что местные рынки невелики, рост объемов рано или поздно замедлится.

По наблюдениям бухгалтера, курирующего вопросы валютного контроля Владивостокского филиала АТБ Любови МАРТЫНЕНКО, в 2010 г. переводы между приморскими и китайскими предприятиями в юанях увеличились примерно в два раза по сравнению с прошлым годом.

Между тем открытыми для приема пластиковых карт китайской платежной системы China Pay становятся и российские банкоматы. Об это рассказывают в банке "Кедр" и Росбанке. В банкоматах Примсоцбанка в Суйфэньхэ на территории Китая по карте "Золотая корона" с валютным приложением можно получить юани. Обналичить карту возможно и в отделениях Agricultural Bank of China в Дунине и Муданьцзяне.

Не менее конкурентным предложением чуть более года назад оказались вклады в иенах. Сегодня такие депозиты можно открыть во Владивостоке в Примсоцбанке, Примтеркомбанке, Саммит-Банке и Солид банке, и здесь не ограничиваются лишь ставками "до востребования". Действительно, к восточным валютам стали внимательны и банки федерального значения.

По замечанию начальника операционного отдела Владивостокского филиала ЗАО "Солид Банк" Надежды ТУРОВСКОЙ, банк может предложить валютообменные операции в японских иенах не только гражданам, но и предприятиям. Клиенты могут открыть депозит на свое имя или от лица организации. Частные лица также имеют возможность переводить иены со счетов по вкладам, даже осуществлять переводы наличными иенами без открытия счета как по России, так и вне страны. В перечне услуг банка проведение международных расчетов через систему корсчетов и оформление паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам.

Как рассказывает начальник отдела по работе с клиентами ФАКБ "Балтийский Банк Развития" во Владивостоке Виктор ЗУЕВ, владивостокский филиал банка открыл корреспондентские счета в долларах США и китайских юанях в China Construction Bank Corporation. В результате банк может осуществлять переводы в адрес китайских контрагентов, а также получать переводы в адрес российских. Банк сотрудничает с клиентами различного уровня: от крупных оптовых компаний вплоть до физических лиц, которые осуществляют разовые операции. В мае этого года владивостокский филиал банка предоставит своим клиентам возможность открытия вклада в юанях.

Примсоцбанк также осуществляет расчеты в китайских юанях между предприятиями- партнерами с китайской и российской стороны в любые города провинции Хэйлунцзян, в том числе Харбин, Муданьцзян, Хэйхэ, Суйфэньхэ, Дуннин, Цзиси, Хулинь.

Азиатско-Тихоокеанский банк проводит расчеты в юанях и иенах. "Китайское" направление банк закрепил через наличие корреспондентских счетов в китайских юанях в Сельскохозяйственном, Строительном и Торгово-Промышленном банках Китая. Собственно говоря, обязанности по открытию счета именно в юанях, как и сделок по оплате за товар исключительно юанями, нет. По словам начальника отдела по работе с корпоративными клиентами Владивостокского филиала АТБ Самвела АРУТЮНЯНА, выбор валюты расчетов зависит только от договоренности контрагентов между собой. В то же время контрагенты активно используют юань в экспортных сделках, расплачиваясь за рыбу, морепродукты, древесину, минеральные продукты, металлы. В Россию через банковские счета поступает оплата за импортируемые из Китая оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль, текстильные изделия, обувь, продукцию химической промышленности, каучук.

Вместе с тем, Иван Нагибин высказывает мнение о том, что, не смотря на активные торговые отношения и популяризацию услуг в юанях в том числе, разговоры о допущении частичной конвертации китайской денежной единицы сегодня остаются элементом торга правительства КНР с контрагентами (в том числе и с российскими властями) и, видимо, пока Россия не пойдет на уступки.